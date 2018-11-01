Фото: госпитализирована актриса, певица и телеведущая Анна Семенович

Популярная российская актриса, певица и телеведущая Анна Семенович попала в больницу. О чем сообщила через Instagram, где в "сториз" опубликовала пугающего вида фото руки с капельницей.
Как уточнил StarHit, причиной госпитализации 38-летней артистки стала острая вирусная инфекция. В результате певицу пришлось приводить в порядок с помощью данных капельниц, чтобы девушка была во всеоружии готова к разного рода новогодним "огонькам", которые сейчас пойдут стеной.
Как рассказала Анна, на курс интенсивной терапии она решилась из-за ухудшения самочувствия.
"У меня какой-то вирус, но болеть никак нельзя, завтра уже съемки. Есть один день, чтобы быстрее выздороветь. Вся на витаминах, морсах и капельницах. Капают мне противовирусные препараты", - обстоятельно доложилась звезда.
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Весёлые ребята в эфире @1tv !!! Кто видел? Я вчера поздно ночью приехала из Питера и немного приболела, сегодня за один день надо постараться выздороветь, завтра новые съёмки 💃 Мы уже во всю снимаем Новый год 🎄 и болеть времени нет, вам точно будет , что посмотреть по телеку в этом году в новогодние праздники 🎉 Сегодня постельный режим, клюквенный морс и куриный супчик 😬 Любимые, посоветуйте какое Кино посмотреть ? Устрою себе кино день на диване 🙌 даже в плохом самочувствие можно найти позитив 😉 #анясеменович #приболела #позитивщики❤️❤️❤️
"Приболела, сегодня за один день надо постараться выздороветь, завтра новые съёмки. Мы уже во всю снимаем Новый год и болеть времени нет, вам точно будет, что посмотреть по телеку в этом году в новогодние праздники", - стенографирует далее певица (орфография и пуктуация - авторские).
Семенович уведомила, что пока у нее "постельный режим, клюквенный морс и куриный супчик", и призвала поклонников посоветовать какой-нибудь фильм.
"Даже в плохом самочувствие можно найти позитив", - оптимистично подытожила Анна.
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Я давно поняла, что из-за частых перелётов в первую очередь страдает иммунитет, который ослабевает от постоянной смены климата ♀ В последней поездке заболела гриппом! Хорошо, взяла с собой Нобазит, который порекомендовали друзья😍 Оказалось, это новый препарат для лечения гриппа, который раньше был доступен только для узких лиц .Результат был уже на следующий день, но я решила пропить полный курс лечения, чтобы не оставить вирусам даже шанса! Если простудились, Нобазит вернёт вам прекрасное самочувствие☝ Но нужно проконсультироваться с врачом.Так что осень — время наслаждаться жизнью, а не болеть😉😘 #здоровье #анясеменович #позитивщики❤️❤️❤️
Ранее сообщалось, что Семенович записали во враги Украины.