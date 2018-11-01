Фото: госпитализирована актриса, певица и телеведущая Анна Семенович

Популярная российская актриса, певица и телеведущая Анна Семенович попала в больницу. О чем сообщила через Instagram, где в "сториз" опубликовала пугающего вида фото руки с капельницей.

Как уточнил StarHit, причиной госпитализации 38-летней артистки стала острая вирусная инфекция. В результате певицу пришлось приводить в порядок с помощью данных капельниц, чтобы девушка была во всеоружии готова к разного рода новогодним "огонькам", которые сейчас пойдут стеной.

Как рассказала Анна, на курс интенсивной терапии она решилась из-за ухудшения самочувствия.

"У меня какой-то вирус, но болеть никак нельзя, завтра уже съемки. Есть один день, чтобы быстрее выздороветь. Вся на витаминах, морсах и капельницах. Капают мне противовирусные препараты", - обстоятельно доложилась звезда.

"Приболела, сегодня за один день надо постараться выздороветь, завтра новые съёмки. Мы уже во всю снимаем Новый год и болеть времени нет, вам точно будет, что посмотреть по телеку в этом году в новогодние праздники", - стенографирует далее певица (орфография и пуктуация - авторские).

Семенович уведомила, что пока у нее "постельный режим, клюквенный морс и куриный супчик", и призвала поклонников посоветовать какой-нибудь фильм.

"Даже в плохом самочувствие можно найти позитив", - оптимистично подытожила Анна.

Ранее сообщалось, что Семенович записали во враги Украины.