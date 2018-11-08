В новосибирском наукограде Кольцово при поддержке регионального правительства в пятый раз прошел масштабный форум "OpenBio-2018". На нем был дан старт новому проекту "Региональные чемпионы", который реализует минэкономразвития области.

Ежегодно на площадке открытых коммуникаций OpenBio собирается свыше 500 экспертов, представителей бизнеса, науки, федеральных и региональных ведомств, а также руководители фондов поддержки инноваций, производственных предприятий, технопарков, инжиниринговых центров, бизнес-инкубаторов, вузов. Они обсуждают результаты научных исследований, актуальные проблемы развития отрасли и взаимодействия наукоемкого бизнеса и власти, знакомятся с разработками научных организаций и новой биотехнологической продукцией.

Организаторы форума - Инновационный центр и администрация наукограда Кольцово, научно-производственный комплекс которого составляет ядро регионального биофармацевтического и биомедицинского кластера. На территории наукограда располагаются такие крупные производственные предприятия как ФБУН ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор", "Вектор-Бест", "Вектор-медика", "Вектор-БиАльгам", "СФМ", завершается строительство производства компании "Ангиолайн" и головного офиса ГК "Катрен". В Кольцово работает более трех десятков малых инновационных компаний.

Как отметила заместитель председателя правительства Новосибирской области - министр экономического развития Ольга Молчанова, проект "Региональные чемпионы" адресован именно им - частным высокотехнологическим компаниям. На федеральном уровне аналогичный проект - "Национальные лидеры" - уже реализуется. Кроме того, инновационные территориальные кластеры могут войти в приоритетный проект Министерства экономического развития РФ "Развитие инновационных кластеров - лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня".

- Проект "Региональные чемпионы" является частью стратегии научно-технологического развития России на территории Новосибирской области. Как вы знаете, наша область является пилотной по реализации стратегии, - отметила Ольга Молчанова. - Цель проекта - содействие быстрорастущим высокотехнологическим компаниям Новосибирской области в разработке и реализации стратегий опережающего развития, предусматривающих активную экспансию на внешних рынках.

На участие в федеральном проекте подали заявки 62 российские компании с выручкой от 400 миллионов до 30 миллиардов рублей. В их числе - два новосибирских предприятия.

- Значительная часть компаний стоит перед выбором: предпочесть стабильность и дальнейшее развитие в качестве локального нишевого производителя или превратиться в "чемпионов" - лидеров национального или мирового уровня. В случае принятия решения о переходе к чемпионской стратегии, необходимо будет выйти на зарубежные рынки, искать внешние финансовые ресурсы, корректировать бизнес-модели, - пояснила министр экономического развития области.

На первом этапе региональному правительству предстоит определить перечень компаний - региональных чемпионов, имеющих наибольший потенциал. Основные критерии участия в проекте таковы: выручка за 2017 год должна превышать пятьдесят миллионов рублей; среднегодовой темп прироста выручки за последние три года - не менее пятнадцати процентов; вывод на рынок минимум одного нового или существенно улучшенного продукта (услуги), разработанного на основе собственных или приобретенных НИОКР; доля выручки от продажи новой продукции за три года должна составлять не менее 25 процентов.

Компании, прошедшие отбор, смогут рассчитывать на поддержку областного правительства и минэкономразвития РФ. В частности, предусмотрено участие в приоритетных международных конгрессно-выставочных мероприятиях и зарубежных бизнес-миссиях, решение проблем таможенно-тарифного регулирования, оказание помощи при выходе на зарубежные рынки через Российский экспортный центр. С начала года минэкономразвития области уже организовало шесть выставок, на которых новосибирские предприятия представили свою продукцию и разработки.

На форуме OpenBio-2018 были представлены новинки биотехнологической продукции. Фото: Татьяна Кравченко/РГ

По оценкам экспертов, в Новосибирской области уже есть не менее десятка компаний - региональных лидеров. Заместитель директора департамента специальных программ, развития государственных научных центров и наукоградов Министерства науки и высшего образования РФ Анна Володченко отметила, что сейчас необходимо совершенствовать механизмы поддержки инновационных проектов в регионах.

- В самом названии форума OpenBio, который год от года крепнет и расширяет географию, заложена открытость общения, без которого не бывает большой науки и настоящего развития. Наш форум проходит в особых условиях - переосмысления подходов в развитии науки в целом и сибирской в частности. Мы находимся в центре большого проекта "Академгородок 2.0" - развития Новосибирского научного центра. Его частью является и наш наукоград. Компании, работающие в Кольцово, также активно участвуют в кластере "Сибирский наукополис", - подчеркнул мэр наукограда Кольцово Николай Красников.

OpenBio стал стартовой площадкой не для одной компании, которая успешно работает на рынке биотехнологий и генной инженерии. По словам руководителя управления Росздравнадзора по Новосибирской области Елены Хрусталевой, такие компании решают государственные задачи - это вопросы импортозамещения и изготовления лекарственных препаратов из готовой субстанции, производство собственных субстанций и полный цикл выпуска лекарственных препаратов.

- В этом году особое внимание мы уделили вопросам коммерциализации проектов - в частности, тому, как авторы разработок и технологических стартапов могут взаимодействовать с крупными компаниями и корпорациями, - сообщила основатель проекта "Площадка открытых коммуникаций OpenBio" Юлия Линюшина. - К инновационным компаниям из Сибири присматриваются и зарубежные инвесторы. Отрасли и формы сотрудничества стали темой обсуждения на международном круглом столе "Сибирь и мир" с участием представителей Испании, Франции, Австрии, Японии, Финляндии, Болгарии и Китая. Китайские представители участвовали в работе каждой из секций OpenBio, включая научную конференцию молодых ученых и экспозицию достижений компаний.

Комментарий

Ольга Белоконева, заместитель руководителя проектного офиса минпромторга России:

- Многие новосибирские компании можно назвать лидерами высокотехнологического рынка. Их отличает высокий научный уровень и качество проведения исследований. Продукция компаний грамотно "упакована" и позиционирована с точки зрения рынка. В этом плане можно отметить разработки Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина. Учитывая высочайший научный потенциал региона, одна из актуальных задач - повысить узнаваемость проектов из Сибири в пуле разработок, претендующих на господдержку. В настоящее время минпромторгом России разрабатываются механизмы венчурного финансирования ранних фаз исследований и инноваций, создаются инструменты компенсации затрат, связанных с выходом российской фармацевтической продукции на внешние рынки.

Справка

OpenBio - это ежегодный отраслевой комплекс мероприятий, посвященных развитию бизнеса в сфере науки о жизни. Впервые форум состоялся 7 октября 2014 года в наукограде Кольцово. Проведение OpenBio включено в план мероприятий "Развитие биотехнологий и генной инженерии" на 2018-2020 годы, утвержденный распоряжением правительства РФ.

Между тем

Фото: Татьяна Кравченко/РГ

Юные новосибирцы знакомятся с достижениями науки. В VI региональном фестивале науки, который проходил в Новосибирской области в течение двух недель, приняли участие свыше 50 тысяч школьников. "В процессе общения ребята получают багаж знаний, который помогает им определиться с будущей профессией и выбрать вуз для получения соответствующей специальности", - отметил и. о. министра образования Новосибирской области Сергей Федорчук.