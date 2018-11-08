Памятные мероприятия в честь столетия окончания Первой мировой , как ее называют во Франции "Великой войны", вступают в кульминационную фазу. В грядущие выходные пройдет главная церемония у Триумфальной арки в Париже. На нее прибудут руководители многих государств, в том числе России и США, главы крупнейших международных и европейских организаций. Лидеры отдадут почести погибшим, посетят вечный огонь на могиле Неизвестного солдата.

Было время, когда французские власти не считали обязательным звать российских руководителей на торжества, связанные, в частности, с открытием второго фронта и высадкой союзников в Нормандии в июне 1944 года, и это несмотря на решающий вклад СССР в разгром гитлеровской Германии. Правда, с тех пор исправились. Исключением, понятно, не стали нынешние мемориальные торжества. Памятные мероприятия во Франции проходят одно за другим, и их великое множество. В частности, в субботу в Париже во дворе знаменитого Дома Инвалидов будут отданы воинские почести маршалам, которые руководили французской армией в те суровые годы, а президент Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель отправятся в Компьенский лес в 80 километрах от Парижа, где 11 ноября 1918 года было подписано соглашение, положившее конец длившимся более четырех лет военным действиям.

С французским историком Пьером Малиновским мы встретились в дни, заполненные самыми разнообразными конференциями и форумами, посвященными 100-летию окончания "Великой войны".

Какие чувства у вас вызывает юбилейная дата? Ведь она связана с трагедией планетарного масштаба...

Пьер Малиновский: Многие десятки стран были вовлечены в эту невиданных ранее масштабов войну. У нас часто вспоминают о том, что в той бойне сложили головы 1,8 миллиона немцев и 1,4 миллиона французов. Однако о том, что ее жертвами оказались 3 миллиона русских, здесь нечасто говорят, а надо бы. Ведь война шла на два фронта. Не было бы восточного фронта, немецкая армия, в то время самая мощная в мире, вышла бы из нее победительницей. В 1914 году немцы подходили совсем близко к Парижу, но российская дивизия начала наступление и тем самым спасла нашу столицу. В этой связи вспоминаются слова маршала Фердинанда Фоша, который так оценил российскую помощь: "Если Франция не была стерта с лица земли, этому мы обязаны прежде всего России". Ваша страна принесла огромную жертву, чтобы выручить Францию. Это произошло 100 лет назад и повторилось 20 с лишним лет спустя во время Второй мировой войны, о чем никак нельзя забывать сегодня. На протяжении ХХ века Россия и Франция были по одну сторону баррикад и в тяжелый час помогали друг другу как могли, а это оставляет глубокий благодарный след в памяти народов.

Думается, вопрос о войне и мире - центральная тема нынешних поминальных дней. Ведь вынести уроки из тех страшных катастроф в нынешнее неспокойное время есть первостепенная задача для всех.

Пьер Малиновский: Сейчас бытует мнение, что большая война сегодня нереальна, невозможна. Ибо у ряда крупных держав имеется ядерное оружие, а его применение неминуемо приведет к катастрофе вселенского масштаба. Разрушительная сила военного атома всем известна, но это не значит, что угрозы большой войны не существует. Увы, все может произойти. Если две мировые войны стоили человечеству 120 миллионов жизней, а это немногим меньше населения Франции и Германии, то третья поставит его на грань полного исчезновения. Я убежден, что торжествами в Париже его участники должны однозначно не только заявить, что нет ничего дороже, чем мир, но и сделать все, чтобы его сохранить. А для этого следует вести дело к снижению международной напряженности, отказу от разрушительных санкций, разрешению таких конфликтов, в частности в Европе, а конкретно на востоке Украины. Ведь мы знаем по историческому опыту, что большая война может вспыхнуть из локального столкновения.

Советская власть в октябре 1917 года предложила всем воюющим сторонам заключить перемирие. Фото: РИА Новости

Как возник ваш интерес к тем далеким событиям, которые не только перекроили карту Европы, но и стали предтечей гигантских тектонических социально-политических сдвигов в мире?

Пьер Малиновский: Дело в том, что мой отец Ален Малиновский - профессиональный историк и писатель, который целенаправленно занимался "Великой войной". А жили мы неподалеку от селения Курси. Это департамент Марна, где, по его рассказам, шли ожесточенные бои с участием частей Русского экспедиционного корпуса. В то время когда речь заходила о той далекой войне, обычно говорили о французах, немцах, англичанах, американцах, а русских почти не вспоминали. Уже позже отец показал мне документы, из которых следовало, что в тех краях в боях погибли две тысячи русских. Меня это сильно заинтересовало, и я решил сам докопаться до истины, узнать, как все было на самом деле, а главное - найти на поле сражения следы русского солдата. Определил участок и взялся за раскопки. Этим я занимался в течение трех лет по выходным и во время летнего отпуска. Откровенно говоря, уже почти отчаялся, когда в канун Рождества, 24 декабря 2016 года, мне повезло. Я повредил спину, и ноги плохо слушались. Сказал своему брату Эрику: "Давай попробуем, может быть, в последний раз". Как сейчас помню, в 10 часов утра, а мы должны были в полдень вернуться домой, чтобы приготовить праздничный ужин, наткнулись на маленький крестик. Православный. Продолжили раскопки, нашли пуговицы с двуглавым орлом, а также останки русского воина. Первого, который был обнаружен во Франции после окончания Первой мировой войны. Об этом открытии сейчас знают как во Франции, так и в России. И теперь мы отдаем дань уважения памяти тысяч российских воинов, которые воевали вместе с нашими дедами, прадедами и сложили головы за мою страну - Францию. Прах героя нашел вечный покой на русском военном некрополе в Сент-Илер-ле-Гран, что неподалеку от Реймса, а в Курси был воздвигнут обелиск солдатам Русского экспедиционного корпуса.

Позднее, уже в августе прошлого года, в тех же местах проведена совместная экспедиции с участием активистов Российского военно-исторического общества и были найдены останки второго воина. Их отправили во французское министерство обороны для антропологической экспертизы. Сначала останки хотели перевезти в Россию, однако после решили перезахоронить здесь, ибо этот солдат отдал жизнь за Францию.

С тех пор вам не раз довелось побывать в нашей стране, не так ли?

Пьер Малиновский: Я увидел огромный интерес к моим поискам со стороны россиян, и это обрадовало и воодушевило. Знаете, когда начал раскопки, мало знал о вас. А вот после стал встречаться с россиянами, общаться с ними и открыл для себя великолепную страну и полюбил ее. Когда устанавливаются дружеские отношения, то перед тобой распахиваются сердца. Славные, добрые люди. Я получаю сотни сообщений по социальным сетям от незнакомцев отовсюду - из Якутска, Владивостока. Меня горячо поддерживают и хвалят, что, не скрою, трогает до глубины души. Очень интересуются своей историей, своими предками. И вот еще, что важно: у россиян - высокая культура. Даже президент Путин, у которого множество серьезнейших забот, нашел время, чтобы встретиться со мной и сказать теплые слова о моих расследованиях.

Не так давно был открыт Российско-французский фонд исторических инициатив, который вы возглавили...

Пьер Малиновский: В начале этого лета я поделился с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым знаковым проектом, который непосредственно касается истории отношений между нашими странами. Я узнал, что в августе 1943 года в озеро в деревне Бывалка под Смоленском упал самолет полка "Нормандия-Неман". В 1998 году его пытались поднять, но безуспешно. На этот раз помощь оказал министр обороны Сергей Шойгу. По его распоряжению были выделены люди, техника, и вместе с экспедиционным центром МО России удалось поднять фрагменты Яка. Я предполагал, что это был истребитель капитана Поля де Форжа, пропавшего без вести после боя, однако его тело не нашли. Тем не менее я уверен, что это был самолет прославленного полка "Нормандия-Неман". Я сказал себе: если запускать другие программы, надо основать официальную структуру, чтобы работать вместе. Проектом заинтересовались французское министерство культуры, Национальный институт археологических исследований, который согласился выделять своих экспертов.

Что планируете на ближайшее будущее?

Пьер Малиновский: Планов множество. Самый значительный предполагает совместную работу наших специалистов весной будущего года по изучению Валутиной горы возле Смоленска, где проходили бои между войсками Наполеона и русской армией в августе 1812 года. Планируем эксгумировать и перезахоронить французских и русских воинов, павших в той баталии. Одновременно с этим на родину во Францию будут отправлены останки друга Наполеона генерала Шарля Этьена Гюдена, получившего смертельное ранение у Валутиной горы и умершего в Смоленске. Это будет весьма символичный проект: все увидят, с каким уважением Россия относится к воинам, павшим на поле брани.

Еще один проект - это обследование дна Семлевского озера, в которое император Наполеон Бонапарт приказал сбросить пушки и сокровища Московского Кремля.

По подсчетам специалистов, при отступлении из Москвы были вывезены сотни килограммов золота и 300 пудов серебра, несчетное количество драгоценных камней, церковных принадлежностей, а также позолоченный крест с колокольни Ивана Грозного. Мы осушим озеро с тем, чтобы вернуть все эти ценности России. Будут ли продолжены поиски на местах баталий "Великой войны" во Франции?

Пьер Малиновский: Несомненно. Будущим летом 50 археологов-поисковиков двух стран проведут раскопки в тех местах, где сражалась Первая бригада Русского экспедиционного корпуса, где воевал мой однофамилец - тогда 17-летний пулеметчик и будущий маршал СССР Родион Малиновский.

Ваша страна принесла огромную жертву, чтобы выручить Францию. Это произошло сто лет назад и повторилось 20 с лишним лет спустя - в ходе Второй мировой войны

Как я понял, вы не раз встречались с Владимиром Путиным.

Пьер Малиновский: Трижды. Я был приятно поражен его искренним интересом к моим инициативам. У меня российский президент вызывает большое уважение. Помимо высоких качеств, которые присущи ему как главе государства, я разделяю его ценности - патриотизм, вековые традиции, исторический взгляд на события, чего так не хватает многим политикам на Западе.