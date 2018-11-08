В Пхохане выступили за активизацию российско-корейского сотрудничества

В южнокорейском городе Пхохан сегодня началась программа выступлений в рамках 1-го Российско-Корейского форума межрегионального сотрудничества, где принимают участие представители 17 регионов Южной Кореи и 9 регионов Дальнего Востока России.

В приветственных речах официальные лица двух стран призвали к активизации экономического взаимодействия в интересах Российской Федерации и Республики Корея (РК). Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов подчеркнул, что Россия придает большое значение данному мероприятию, на которое возлагает большие надежды.

"Наша делегация состоит из более чем ста человек, включая пять губернаторов. На Дальний Восток РФ приходится более трети, а если точно - 37,5 процента, всего российско-южнокорейского товарооборота. Инвестиционный портфель РК в нашем регионе состоит из шести проектов на общую сумму около 50 миллионов долларов", - заявил российский министр.

В то же время он подчеркнул, что далеко не весь потенциал для развития двустороннего сотрудничества использован. "Мы хотели бы активизировать наше сотрудничество и надеемся, что нынешний форум будет способствовать этому, учитывая, что у Дальнего Востока есть огромный инвестиционный потенциал", - отметил Александр Козлов.

Глава корейского президентского Комитета по северному экономическому сотрудничеству (КСЭС) Квон Гу Хун указал на огромную важность Дальнего Востока России для Южной Кореи как с точки зрения экономики, так и политики и безопасности.

"Мы твердо выступаем за активизацию сотрудничества с Россией. Надеюсь, что данный форум послужит тому, чтобы появились новые возможности и шансы для реализации взаимовыгодных проектов и создания новых рабочих мест", - отметил Квон.

Южнокорейский чиновник напомнил, что лидеры РФ и РК договорились о реализации стратегии "девяти мостов", которая включает основные направления двустороннего сотрудничества. По словам Квона, помимо этого есть и другие отрасли, на которые стоит обратить внимание бизнесу. Среди них были названы медицина, туризм, высокие технологии и ряд других.

Мэр города Пхохан Ли Ган Док подчеркнул, что их город ранее участвовал в реализации пилотных поставок угля в рамках российско-северокорейского проекта "Хасан-Раджин". Ли выразил надежду, что Пхохан вновь сможет участвовать в этом сотрудничестве, а также в развитии Северного морского пути.

Он назвал и другие приоритетные для Пхохана направления сотрудничества с Россией, среди которых логистика, портовая инфраструктура, рыболовство, аквакультуры и туризм. Мэр выдвинул интересную идею по развитию туризма, которая заключается в открытии круизного "маршрута объединения", который бы позволил лайнерам посещать порты Южной, Северной Кореи и Владивосток.