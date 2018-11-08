Программа школьного питания, финансируемая Россией, внедрена в 1146 школ из 2262, действующих в республике. Об этом сообщают в министерстве образования и науки Киргизии.

По ее данным, в рамках программы принципам здорового питания за два года обучено почти пять тысяч работников школ. В учебных заведениях, участвующих в проекте, проведены необходимые ремонтно-восстановительные работы в столовых и оснащены пищеблоки.

Программа реализуется при поддержке ВПП (Всемирной продовольственной программы) ООН и обеспечивает горячим питанием учащихся начальных классов. Проект финансируется, в основном, российской стороной. Специалисты из РФ также разрабатывают правильное меню для школ республики.

В целом, как утверждают в министерстве, столовые или буфеты сегодня работают во всех действующих среднеобразовательных учреждениях республики. В 65 процентах из них продукты в столовые поставляются из собственных пришкольных хозяйств.