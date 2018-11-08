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08.11.2018 04:35
Рубрика: В мире

Обеспечили горячим питанием

Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия №7714 (251)
Программа школьного питания, финансируемая Россией, внедрена в 1146 школ из 2262, действующих в республике. Об этом сообщают в министерстве образования и науки Киргизии.

По ее данным, в рамках программы принципам здорового питания за два года обучено почти пять тысяч работников школ. В учебных заведениях, участвующих в проекте, проведены необходимые ремонтно-восстановительные работы в столовых и оснащены пищеблоки.

Фото: ВПП ООН
В Киргизии реализуют проект по оптимизации школьного питания

Программа реализуется при поддержке ВПП (Всемирной продовольственной программы) ООН и обеспечивает горячим питанием учащихся начальных классов. Проект финансируется, в основном, российской стороной. Специалисты из РФ также разрабатывают правильное меню для школ республики.

В целом, как утверждают в министерстве, столовые или буфеты сегодня работают во всех действующих среднеобразовательных учреждениях республики. В 65 процентах из них продукты в столовые поставляются из собственных пришкольных хозяйств.

В мире экс-СССР Киргизия
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