В Россию приходит самый мощный в мире смартфон, известна цена

Смартфон Huawei Mate 20 Pro, ставший самым мощным в мире по оценке разработчиков бенчмарка Antutu, 10 ноября поступит в продажу в России. Стоимость девайса составит 77770 тысяч рублей, в комплект войдут также умные часы Huawei Watch GT и беспроводные наушники FreeBuds.

Флагманский смартфон Mate 20 Pro. Фото: Huawei

Huawei Mate 20 Pro оснащен 6,39-дюймовым экраном со встроенным отпечатком пальца, тройной основной камерой Leica и новым процессором Kirin 980 с искусственным интеллектом. Емкость аккумулятора составляет 4200 мАч. Смартфон также поддерживает разблокировку по лицу и платежи NFC.

Также в продажу в России поступит его младший брат - Huawei Mate 20. Он оснащен 6,53-дюймовым экраном с вырезом в верхней части, тройной основной камерой Leica и таким же процессором, что и версия Pro. Емкость батареи составляет 4000 мАч, имеются дактилоскопический сканер и NFC. Стоимость смартфона, который продается в комплекте с часами Huawei Watch GT, составляет 57770 рублей.

Для сравнения - iPhone XR в базовой конфигурации (64 Гб памяти) обойдется покупателям в 65 тысяч рублей, а 128-гигабайтный Samsung Galaxy Note9 - в 70 тысяч рублей (официальные цены).