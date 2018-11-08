В российский прокат выходит фильм "Дубликат"

Наши кинопрокатчики в очередной раз сильно промахнулись с переводом названия: фильм режиссера Билла Оливера "Джонатан" перевели на русский как "Дубликат".

Так что если зритель ждет картину, которая выходит в прокат 8 ноября, рассказывающую про работу с документами или построенную на саге о ключах, пусть не заблуждается. Речь пойдет о психологии. Точнее об отдельно взятом человеке, в котором живут два. А был еще и третий... Нет, фильм не о патологиях, и не о шизофрении, раздвоении личности и биполярном расстройстве. Это - научно-фантастическая сказка (модный нынче жанр Sci-Fi), в которой два главных героя. Но суть в том, что они делят одно тело на двоих. Один человек по имени Джонатан живет в этом теле с семи утра до семи вечера, другой - по имени Джон - в семь вечера только просыпается. Они - братья. Брат дневной и брат ночной: "вода и камень, стихи и проза, лед и пламень".

Правильный офисный юноша, девственник, талантливый архитектор - и раздолбай, каких мало, падкий на красивых девушек и полную страстей жизнь. На главную роль в картине режиссером-дебютантом Биллом Оливером (он же - сценарист) приглашен Энсель Элгорт. И это - большая находка. Поскольку актер за свою карьеру сыграл в фильмах абсолютно разных по жанру и попробовал себя в диаметрально противоположных ролях. Это и харизматичный красавчик в "Малыше на драйве" (за эту работу он получил номинацию на "Золотой глобус"), и романтичный юноша Гус в мелодраме "Виноваты звезды". Элгорт сыграл и в фантастике - "Дивергент", и в драматическом триллере "Клуб миллиардеров". Собирается предстать перед зрителем в мюзикле "Вестсайдская история". Таким образом, ему не составляет труда сыграть двух братьев-полных противоположностей - в одном теле. Актер держит фильм, как стержень пирамиду. А события не заставляют себя ждать. Братья общаются при помощи видеокамеры - каждый день один записывает послание другому и ложится спать в означенное время.

Сюжет, кстати, напоминает детскую сказку "Семь подземных королей" Александра Волкова, но в мире современных технологий. Помните, там пока один король правил, братья его спали, напившись сонной воды. И, кстати, впервые эта сказка была опубликована в журнале "Наука и жизнь". В фильме братья обходятся без сонной воды, но вот лекарства-антидепрессанты в нем появляются. Все оттого, что родные люди в какой-то момент перестают находить общий язык друг с другом. Конфликт случается на почве любви...

Ни слова больше об отношениях между Джонатаном и Джоном, обратимся к науке. Женщину-ученого, которая открыла необычное явление, играет непревзойденная Патриша Кларксон. Она и помогает братьям существовать и выживать, играя при них роли врача, советчика, мамы, заботливой сиделки и психотерапевта. Но даже она - квалифицированная, чуткая и все понимающая - не в силах устоять перед силой чувств. К тому же она всего лишь человек - и у нее могут быть любимчики.

Дебютанту Биллу Оливеру было бы о чем поговорить с другим режиссером - Франсуа Озоном, автором картины "Двуличный любовник" если бы они сидели за чашечкой кофе, а то и чего покрепче, обсудить природу братской любви, периодически вспоминая библейскую историю про Каина и Авеля. И, конечно же, фильм "Дубликат" найдет свою аудиторию - его можно смело рекомендовать всем братьям и сестрам, переживающим кризис в отношениях - и особенно близнецам. Но, если всматриваться в детали, то можно заметить, что в фильме Оливера многие из них не продуманны. Если тело одно, например, зачем в спальне две кровати? Почему Джонатан ложится спать на одной из них, а Джон просыпается на другой? Таких несостыковок в фильме немало. Даже в отношениях с девушкой - главной героиней. В этой роли - Сьюки Уотерхаус, которая, к слову, также снималась и в "Дивергенте", и в "Клубе миллиардеров". Но автор не обращает на эти мелочи внимания, нацеливаясь на главное - на природу отношений близких людей друг с другом, на определение той грани, когда они не могут сосуществовать вместе. И вот тут начинается самое интересное. Каждый из них начинает вести свою игру: один - более искусно, другой - менее. Кто это - близкие люди или театр двух плохих актеров? Или все-таки один из них - слишком хороший актер?

Для автора было важным назвать фильм именно "Джонатан". Он не назвал его "Джон". И вот разгадка, почему именно так, является самым важным звеном этого фильма. Российских прокатчиков можно в чем-то понять - они не хотели, чтобы картина называлась иностранным именем (хотя существуют, например, те же "Фрэнсис", "Тутси", "Патерсон" и даже "Макбет"). Кто на нее пойдет? Не каждому же зрителю объяснишь, что премьера фильма "Джонатан" прошла в этом году в Нью-Йорке на фестивале Роберта де Ниро "Трайбека", отборщики которого предпочитают незаурядные работы. Да и СМИ отзывались о картине так: "Гибрид "Бойцовского клуба" и Чарли Кауфмана". Достойная оценка. С другой стороны, и русским именем, например "Иван" - такой фильм также не назовешь, разве что снять его российский ремейк. Остается советовать одно: перед просмотром заглянуть в словари, что определяют "дубликат" как копию, цель изготовления которой, как правило - замена подлинника, и иногда ее создание используется в криминальных целях. И вот если в этом случае забыть о ключах и документах, а перенести это определение на человеческие отношения, то в применении к этому фильму оно может и сработать. Но кто посмотрит в словари и подумает о людях?