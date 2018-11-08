В Сети раскрыли секрет загадочного видео

В Twitter опубликовали ролик, в котором запечатлено, как юная девушка после беседы возмущенно уходит от мужчины среднего возраста. Видео стало вирусным и заинтересовала пользователей соцсетей.

TWITTER please find this girl I have to know what that guy said to her pic.twitter.com/CopENdncqx — Gina (@gina_lolz) 7 ноября 2018 г.

"Пожалуйста, найдите эту девушку, я должен знать, что мужчина сказал ей", - подписал пост автор.

На кадрах видно, как мужчина что-то говорит девушке, у нее меняется выражение лица, и она возмущенно уходит, взмахнув рукой. Пользователи интернета предположили, что было произнесено какое-то неприличное предложение и решили выяснить, какое именно.

В результате участница ролика раскрыла серкет произошедшего. Она рассказала в соцсети, что на видео запечатлен ее разговор с отцом.

lol hi it’s just my dad talking about a woman he wants to date — Ellie Delgado (@ellieedelgadoo) 7 ноября 2018 г.

"Это просто мой папа, он как раз говорил о женщине, с которой хотел бы пойти на свидание", - поведала девушка.