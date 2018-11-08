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В Сети раскрыли секрет загадочного видео

08.11.2018,  
13:06
Текст:  Анна Баранова
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В Twitter опубликовали ролик, в котором запечатлено, как юная девушка после беседы возмущенно уходит от мужчины среднего возраста. Видео стало вирусным и заинтересовала пользователей соцсетей.

"Пожалуйста, найдите эту девушку, я должен знать, что мужчина сказал ей", - подписал пост автор.

На кадрах видно, как мужчина что-то говорит девушке, у нее меняется выражение лица, и она возмущенно уходит, взмахнув рукой. Пользователи интернета предположили, что было произнесено какое-то неприличное предложение и решили выяснить, какое именно.

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В результате участница ролика раскрыла серкет произошедшего. Она рассказала в соцсети, что на видео запечатлен ее разговор с отцом.

"Это просто мой папа, он как раз говорил о женщине, с которой хотел бы пойти на свидание", - поведала девушка.

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