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08.11.2018 20:23
Рубрика: В мире

Смертельный коктейль

В США 12 человек погибли от рук стрелка в баре
Текст: Юрий Когалов
Российская газета - Федеральный выпуск №7715 (252)
Вечеринка в баре Borderline Bar and Grill в американском городке Таузанд-Окс, штат Калифорния, превратилась в кровавую бойню. В среду незадолго до полуночи в помещение ворвался человек лет двадцати и открыл стрельбу по посетителям.

В тот момент в заведении, где каждую среду на протяжении уже 25 лет проходит ночь кантри, находились сотни человек, в основном студенты местного колледжа. По словам очевидцев, преступник произвел из своего пистолета не менее 30 выстрелов. Согласно последним данным, жертвами нападения стали 12 посетителей, смертельное ранение во время перестрелки с преступником также получил один из полицейских, прибывший на вызов.

Сам стрелок был обнаружен мертвым, предполагается, что он был убит ответным огнем. Им оказался белый мужчина, носивший бороду и черную одежду. Личность нападавшего на момент подписания номера не была установлена. Мотивы преступника также не ясны.

Справка "РГ"
Фото: AP
Стрельбу в Калифорнии устроил бывший морпех США

В США стрельба в общественных местах стала обыденностью. Только в этом году было свыше 20 таких происшествий. Однако некоторые из них выделяются из общего ряда - по количеству погибших. Так, 14 февраля в школе города Паркленд (штат Флорида) мужчина расстрелял школьников из винтовки, его жертвами стали 17 человек. 18 мая в результате стрельбы в средней школе в городе Санта Фе (штат Техас) погибли десять человек, еще десять человек получили ранения. 27 октября в Питтсбурге (штат Пенсильвания) произошло нападение на синагогу, погибли 11 человек, еще шестеро были ранены.

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