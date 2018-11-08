Вакцинация от гриппа продлится до конца ноября

Первоначально программа бесплатных прививок от гриппа распространялась только на группы риска - детей, пожилых, хроников, беременных женщин, а также представителей некоторых профессий, активно контактирующих с населением - врачей, учителей, работников ЖКХ. Но с 2006 года, когда профилактика гриппа была включена в Национальный календарь прививок, ежегодная вакцинация стала охватывать все больше и больше людей, став, по сути, всеобщей. Сейчас любой человек может прийти в поликлинику и сделать бесплатную прививку. В прошлом году профилактику получили 67,4 миллиона человек, в 2,5 раза больше, чем на старте программы, то есть 40 процентов населения страны. В этом году - к началу ноября уже более 50 миллионов, сообщили в Роспотребнадзоре.
Эффект, утверждают эпидемиологи, очевидный. "За 11 лет благодаря последовательному увеличению охвата вакцинацией до уровня, превышающего 40 процентов жителей страны, заболеваемость гриппом снизилась более чем в 10 раз - с показателя 355 до 34,9 человека на 100 000 населения" - такую статистику приводят в министерстве.
Конечно, никто "не гонит" людей делать противогриппозный укол насильно, хотя все больше специалистов говорят об ответственности людей за собственное здоровье и здоровье окружающих и о необходимости разъяснять вред "антипрививочных" настроений. Поэтому врачи настоятельно рекомендуют вакцинироваться и объясняют, что прививка - это единственный надежный вариант уберечься от инфекции, чреватой всевозможными тяжелыми осложнениями. Тем не менее прививаться или нет, - каждый решает сам.
В этом эпидсезоне для регионов за счет федерального бюджета было закуплено 62,3 млн доз вакцины, и более половины этого объема регионы уже получили. Еще 8-9 миллионов человек, по статистике, прививаются самостоятельно - на предприятиях, за счет региональных программ, в частных клиниках. В этом году такого "самотека" уже 5,6 миллионов человек. Значит, есть реальный шанс, что в нынешнем сезоне удастся защитить практически половину населения страны. Охват важен - чем больше людей смогут противостоять инфекции, тем ниже вероятность, что сезонный всплеск заболеваемости достигнет уровня эпидемии.
Препараты, которые используются в рамках программы вакцинации, - наши, отечественные, и, как утверждают специалисты, они не уступают по качеству и безопасности зарубежным вакцинам. Более того, у нас есть и уникальные собственные разработки. Так, одна из вакцин содержит особое вещество - иммуноадъювант, который обеспечивает высокую эффективность препарата при пониженной концентрации действующего компонента и способствует выработке стойкого иммунитета. А в нынешнем году в России впервые была зарегистрирована собственная квадривалентная вакцина. Она защищает не от трех, а сразу от четырех разновидностей вируса гриппа. Такие суперсовременные вакцины, кроме нашей страны, производятся только в Австралии, США, Канаде, Германии и Франции.
"Политика импортозамещения, реализуемая в фармацевтической промышленности, направлена на увеличение доли отечественных препаратов в госзакупках. Если говорить о производстве вакцин от гриппа, то к настоящему времени в этом направлении можно констатировать 100-процентное достижение целей программы - российская промышленность не только способна полностью удовлетворить потребность государства, но и нарастить объем поставок для коммерческого сегмента", - говорит министр здравоохранения Вероника Скворцова.