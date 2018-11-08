Вакцинация от гриппа продлится до конца ноября

Теплая осень отодвинула наступление сезона простуд, и у нас еще есть возможность без всяких помех защититься от гриппа, сделав бесплатную прививку. Сезонная бесплатная вакцинация в рамках ОМС в этом году продлена до конца ноября, сообщили "РГ" в Минздраве России.

Первоначально программа бесплатных прививок от гриппа распространялась только на группы риска - детей, пожилых, хроников, беременных женщин, а также представителей некоторых профессий, активно контактирующих с населением - врачей, учителей, работников ЖКХ. Но с 2006 года, когда профилактика гриппа была включена в Национальный календарь прививок, ежегодная вакцинация стала охватывать все больше и больше людей, став, по сути, всеобщей. Сейчас любой человек может прийти в поликлинику и сделать бесплатную прививку. В прошлом году профилактику получили 67,4 миллиона человек, в 2,5 раза больше, чем на старте программы, то есть 40 процентов населения страны. В этом году - к началу ноября уже более 50 миллионов, сообщили в Роспотребнадзоре.

Охват прививками важен: чем больше людей смогут противостоять инфекции, тем ниже вероятность, что сезонный рост заболеваемости обернется эпидемией

Эффект, утверждают эпидемиологи, очевидный. "За 11 лет благодаря последовательному увеличению охвата вакцинацией до уровня, превышающего 40 процентов жителей страны, заболеваемость гриппом снизилась более чем в 10 раз - с показателя 355 до 34,9 человека на 100 000 населения" - такую статистику приводят в министерстве.

Конечно, никто "не гонит" людей делать противогриппозный укол насильно, хотя все больше специалистов говорят об ответственности людей за собственное здоровье и здоровье окружающих и о необходимости разъяснять вред "антипрививочных" настроений. Поэтому врачи настоятельно рекомендуют вакцинироваться и объясняют, что прививка - это единственный надежный вариант уберечься от инфекции, чреватой всевозможными тяжелыми осложнениями. Тем не менее прививаться или нет, - каждый решает сам.

В этом эпидсезоне для регионов за счет федерального бюджета было закуплено 62,3 млн доз вакцины, и более половины этого объема регионы уже получили. Еще 8-9 миллионов человек, по статистике, прививаются самостоятельно - на предприятиях, за счет региональных программ, в частных клиниках. В этом году такого "самотека" уже 5,6 миллионов человек. Значит, есть реальный шанс, что в нынешнем сезоне удастся защитить практически половину населения страны. Охват важен - чем больше людей смогут противостоять инфекции, тем ниже вероятность, что сезонный всплеск заболеваемости достигнет уровня эпидемии.

Препараты, которые используются в рамках программы вакцинации, - наши, отечественные, и, как утверждают специалисты, они не уступают по качеству и безопасности зарубежным вакцинам. Более того, у нас есть и уникальные собственные разработки. Так, одна из вакцин содержит особое вещество - иммуноадъювант, который обеспечивает высокую эффективность препарата при пониженной концентрации действующего компонента и способствует выработке стойкого иммунитета. А в нынешнем году в России впервые была зарегистрирована собственная квадривалентная вакцина. Она защищает не от трех, а сразу от четырех разновидностей вируса гриппа. Такие суперсовременные вакцины, кроме нашей страны, производятся только в Австралии, США, Канаде, Германии и Франции.

"Политика импортозамещения, реализуемая в фармацевтической промышленности, направлена на увеличение доли отечественных препаратов в госзакупках. Если говорить о производстве вакцин от гриппа, то к настоящему времени в этом направлении можно констатировать 100-процентное достижение целей программы - российская промышленность не только способна полностью удовлетворить потребность государства, но и нарастить объем поставок для коммерческого сегмента", - говорит министр здравоохранения Вероника Скворцова.