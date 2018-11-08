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08.11.2018 11:40
Рубрика: Экономика

ВЦИОМ: Россияне читают этикетки и не верят им

Текст: Евгений Гайва
Россияне стали внимательнее читать этикетки на товарах, но относятся к информации на них с недоверием, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения.
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

По данным проведенного опроса, за последний год россияне стали внимательнее относиться к выбору продуктов. В частности, 83 процента опрошенных обращают внимание на срок годности товаров. Составом продуктов интересуются 51 процент участников опроса, 37 процентов изучают информацию о производителе, 12 процентов респондентов обращают внимание на содержание белков, жиров и углеводов, 9 процентов - на калорийность. Не читают информацию на этикетках 7 процентов опрошенных.

Фото: depositphotos.com
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При этом подавляющее большинство россиян скептично относится к информации о составе продуктов, которую производитель указывает на упаковке, сообщает ВЦИОМ. Так, 76 процентов опрошенных разделяют мнение, что указанная информация скорее неточная, неполная. Доверяют данным на этикетках только 16 процентов россиян.

"Обращаясь к исследованиям прошлых лет, стоит отметить две тенденции. Во-первых, по отношению к 2017 году растут показатели внимательного отношения к потребляемой продукции, что безусловно является маркером развития культуры потребления в целом. Во-вторых, в отношении продуктов питания сохранилась (по ряду значимых товарных категорий - усилилась) тенденция переориентации на отечественную продукцию",- поясняют во ВЦИОМ. Зато в покупках одежды, обуви и бытовой техники россияне еще склонны отчасти ориентироваться на импорт.

Экономика Товары и цены Наука и образование ВЦИОМ
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