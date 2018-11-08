Видео: "Женщина года" сняла фантастический клип

25-летняя американская певица и актриса Ариана Гранде, только что названная авторитетным профильным изданием Billboard "Женщиной года", показала свое новое музыкальное видео.

Клип на трек Breathin опубликован на официальном YouTube-канале исполнительницы и уже собрал шесть миллионов просмотров.

В ролике, постановкой которого занималась Ханна Люкс Дэвис, перед этим снявшая для Гранде клип Side To Side, певица витает в облаках, красиво проступает из клубов дымы и замедляет время.

В самой же песне Ариана сетует, что даже самые простые и банальные вещи, что случаются в жизни, способны отбирать множество сил и энергии, но когда она со своим лирическим героем - все проблемы и беды уходят на второй план.

Также девушка печалится, что ее путь то и дело застилают препятствия и дымка, тогда как ей очень бы хотелось непрерывно видеть лицо своего мужчины.

"Дышать, дышать, просто дышать, дышать, дышать", - делится со слушателями Гранде.

"Изумительно", "Потрясающе", - оценили поклонники.

Ханне Люкс Дэвис 32 года. Делала клипы для Ники Минаж, Майли Сайрус, Хэйли Стейнфилд, Деми Ловато, Тинаши, Лила Уэйна. Неоднократный номинант и лауреат премии MTV.

Ранее сообщалось, что Гранде бросила своего бойфренда, рэпера Мака Миллера, и тот умер от передозировки.