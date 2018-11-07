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Много фото: названа "Женщина года"

НОВОСТЬ07.11.2018, 13:45
Текст:   Олег Усков

25-летняя американская актриса и певица Ариана Гранде стала "Женщиной года". Такой версии, во всяком случае, придерживается Billboard - крупнейшее и влиятельное мировое издание о музыкальной индустрии.

Награда будет вручена артистке на тринадцатой ежегодной церемонии премии Billboard Women in Music, которая пройдет 6 декабря в Нью-Йорке.

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thank u ....... ✍

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Аргументируя выбор издания, вице-президент журнала Росс Скарано отметил, что певица твердо придерживается своих принципов и неуклонно отстаивает свои убеждения. Что нечасто можно наблюдать у столь юных леди.

Кроме того, героиня весьма преуспевает и на музыкальном попроще. Словом, абсолютно заслуживает награды. 

При этом в качестве добродетелей девушки перечислены борьба за гендерное равенство, включая права геев и лесбиянок, участие в движении против насилия в отношении темнокожего населения и инициативы по ограничению продажи оружия. 

В прошлом году журнал назвал "Женщиной года" Селену Гомес. Годом ранее - Мадонну. В 2015-м - Леди Гагу

Ариана Гранде родилась в 1993 году во Флориде. Дебютный альбом выпустила в 2013-м. Снялась в фильмах сериалах "Образцовый самец 2", "Королевы крика" (Соня, Шанель №2), "Мошенничество", "Сэм и Кит".

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last fall

Публикация от Ariana Grande (@arianagrande)

Перед этим сообщалось, что британский актер Идрис Эльба признан журналом People самым желанным мужчиной 2018 года. В то время как бывший бойфренд Гранде, рэпер Мак Миллер, которого она бросила потому, что тот был наркоманом, умер от передозировки.

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