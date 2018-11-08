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08.11.2018 15:05
Рубрика: В мире

Видеокамеры научили распознавать людей по походке

Текст: Иван Петров
Власти двух крупнейших городов Китая - Пекина и Шанхая - внедрили в городскую систему наблюдения новый алгоритм. Он на основе анализа видеозаписей способен с высокой точностью распознать разыскиваемого человека по его походке. Об этом сообщает информагентство Associated Press.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Точность распознавания, по словам разработчиков, 94 процента. Разработанную компанией Watrix уникальную систему уже используют в работе полицейские Пекина и Шанхая. Алгоритм, по словам создателей системы, может идентифицировать человека на расстоянии до 50 метров. И что немаловажно - в отличие от системы распознавания лиц, новая система не требует высокого качества видео.

Фото: Depositphotos.com
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Главы Watrix Хуан Юнчжэнь отмечает, что, прихрамывая или делая шаг шире, человеку не удастся обмануть систему, поскольку походка анализируется с учетом всех особенностей конкретного тела.

Он пояснил, что система извлекает силуэт человека из имеющейся видеозаписи и создает модель его дальнейшего движения. При этом пока работать в режиме реальном времени система не может. Необходимо снятое ранее видео с конкретным человеком, которое нужно загрузить в систему. После чего на анализ часового видеоролика алгоритму потребуется около 10 минут.

Ранее сообщалось, что в китайском городе Чжэнчжоу местные полицейские протестировали очки с функцией распознавания лиц. Испытание прошло на вокзале, через который прошел большой поток пассажиров. По сообщениям китайских СМИ, благодаря новой технологии уже было поймано семь подозреваемых в различных преступлениях, и 26 человек, которые использовали поддельные удостоверения личности.

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