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08.11.2018 16:06
Рубрика: Власть

Владимир Путин прибыл в Казахстан с двухдневным визитом

Текст: Александра Белуза (Астана )
Владимир Путин прибыл в Казахстан с двухдневным рабочим визитом. Сегодня, 8 ноября, он принимает участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане. А в пятницу, 9 ноября, вместе с Нурсултаном Назарбаевым отправится на север страны на форум регионов России и Казахстана.
Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости

Саммит ОДКБ проходит во Дворце независимости Астаны, который является традиционном местом для официальных государственных мероприятий.

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Владимира Путина приветствовал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, как и других участников саммита - президентов Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

После процедуры совместного фотографирования лидеры приступили к работе. Сначала в узком, а затем в расширенном формате они проведут заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ - это высший орган организации, который рассматривает наиболее важные  и принципиальные вопросы.

Речь идет о совершенствовании системы коллективной безопасности в целом, включая развитие военного сотрудничества, противодействие международному терроризму и расширение взаимодействия государств - членов ОДКБ.

Лидеры России, Казахстана, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и Армении обсуждают ключевые международные и региональные проблемы и намечают ориентиры дальнейшего развития ОДКБ.

В повестке также вопрос о новом генеральном секретаре ОДКБ вместо освобожденного от этой должности представителя Армении Юрия Хачатурова. Решение о досрочном прекращении его полномочий по инициативе армянской стороны вступило в силу 30 октября, с 1 ноября обязанности генсека исполняет представитель России, заместитель генсекретаря Валерий Семериков.

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Как ожидается, по итогам заседания будет подписано около 20 документов, включая итоговую политическую декларацию.

9 ноября в городе Петропавловске Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев выступят на пленарном заседании XV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, осмотрят выставку, посвященную совместным программам в сфере туризма.

Также для них будет организована презентация проекта космического ракетного комплекса "Байтерек", который создается на космодроме "Байконур".

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Международные организации ОДКБ
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