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08.11.2018 14:24
Рубрика: Власть

Военным запретят публиковать сведения о своей службе в интернете

Текст: Татьяна Замахина
Российские Вооруженные Силы не должны "быть на ладони у вероятного противника". С этой целью Госдума единогласно приняла в первом чтении законопроект, который запрещает военнослужащим размещать в СМИ и интернете информацию, которая может быть использована за рубежом во вред России.
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Суть и цель поправок кабмина депутатам раскрыл замминистра обороны Николай Панков. По его словам, к подготовке такого законопроекта привел анализ деятельности Вооруженных сил РФ и других войск, в том числе в ходе их применения в Сирии. Он показал, что военнослужащие представляют особый интерес для иностранных спецслужб. Поправки, как подчеркнул замминистра, направлены на обеспечение как личной безопасности военнослужащих, так и государства в целом.

Фото: Владимир Сергеев/ РИА Новости
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"Информация, размещенная военнослужащими в СМИ и, прежде всего, в интернете, применяется как для воздействия на них самих, так и на членов их семей, - заявил Панков, - а в отдельных случаях - для формирования предвзятой оценки госполитики нашей страны".

Для нейтрализации этих угроз и вводится запрет, под который попадает информация, раскрывающая ведомственную принадлежность и служебную деятельность военных. Также нельзя будет раскрывать данные об их воинских частях, организациях и подразделениях, в которых они проходят службу, месте их дислокации. Панков пояснил депутатам, что "о соседних частях тоже писать в интернете нельзя". Запрещенная информация может быть оформлена не только в виде сообщений, но и фото или видео, а также данных геолокации.

За нарушение запрета предлагается применять дисциплинарные меры (какие - будет решать командир, сказал Панков), а контрактникам будет грозить досрочное увольнение.

Законопроект распространяется и на срочников, подтвердил замглавы Минобороны. Не публиковать указанные сведения - в их интересах, добавил он.

Первый зампред комитета по обороне Александр Шерин пояснил, что полностью уходить из интернета не требуется: если солдат опубликовал, например, себя на параде на Красной площади - то это можно. "А вот если он фотографируется на фоне секретной техники, на военных учениях, показывая свое расположение, то за это будет отвечать, - сказал он. - Прохождение срочной службы должно вызывать у молодого человека состояние секретности и понимание, что наши ВС не должны быть на ладони у вероятного противника".

"А с женами что делать будем? Они-то как будут дружить с интернетом?" - поинтересовался депутат Геннадий Онищенко. Замминистра уточнил, что жен запрет не касается.

Власть Безопасность Армия Законодательная власть Госдума Законопроекты и комментарии
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