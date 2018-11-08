ВТБ присоединился к налоговому мониторингу

ВТБ и Федеральная налоговая служба договорились о налоговом мониторинге. Он начнет действовать с 1 января 2019 года.

Налоговый мониторинг - замена традиционных налоговых проверок на онлайн-взаимодействие на основе удаленного доступа к информационным системам налогоплательщика.

"Переход на налоговый мониторинг ВТБ сократит продолжительность налоговых проверок компании в три раза", - отметил Михаил Мишустин по итогам подписания соглашения с ВТБ.

По его словам, при постепенном подключении к проекту всей группы компаний эффект будет только расти. Отказ от классической системы истребования документов позволит в 10 раз снизить объем документов, представляемых в налоговый орган.

Вступление в режим налогового мониторинга ВТБ будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности банка и группы ВТБ, подчеркнул в свою очередь президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин. Она может быть обеспечена, в том числе, за счет оптимизации издержек, связанных с налоговым контролем, и налоговых рисков, уточнил он.