Вышел трейлер нового "Маугли" с Камбербэтчем в роли Шерхана

НОВОСТЬ08.11.2018, 12:52
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Netflix Фото: youtube.com/ Netflix
Фото: youtube.com/ Netflix

На YouTube-канале сервиса Netflix появился трейлер нового "Маугли" (Mowgli) - еще одного "игрового" прочтения сказок Редьярда Киплинга, на этот раз - от Netflix.

Очевидно, особых сюжетных отступлений от оригинала не предвидится: воспитанному волками Маугли предстоит определяться, к какому из миров - людей или джунглей - он принадлежит. Параллельно форсируя тернии и опасности.  

Фото: youtube.com
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Поставил фильм уважаемый актер Энди Серкис, также озвучивший медведя Балу.

И далее: Кристиан Бэйл - пантера Багира, Бенедикт Камбербэтч - тигр Шерхан, Кейт Бланшетт - удав Каа, Питер Муллан - вожак волков Акела, Том Холландер - шакал Табаки. Титульного героя сыграл Роэн Чанду. Сценарий - дебютантки Калли Кловс.

Релиз - 7 декабря.

К слову, изначально фильм должен был выйти в конце 2016-го, но премьеру перенесли, когда было объявлено, что в том же году Walt Disney Pictures выпускает "Книгу джунглей" Джона Фавро.

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