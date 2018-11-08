Вышел трейлер нового "Маугли" с Камбербэтчем в роли Шерхана

На YouTube-канале сервиса Netflix появился трейлер нового "Маугли" (Mowgli) - еще одного "игрового" прочтения сказок Редьярда Киплинга, на этот раз - от Netflix.

Очевидно, особых сюжетных отступлений от оригинала не предвидится: воспитанному волками Маугли предстоит определяться, к какому из миров - людей или джунглей - он принадлежит. Параллельно форсируя тернии и опасности.

Поставил фильм уважаемый актер Энди Серкис, также озвучивший медведя Балу.

И далее: Кристиан Бэйл - пантера Багира, Бенедикт Камбербэтч - тигр Шерхан, Кейт Бланшетт - удав Каа, Питер Муллан - вожак волков Акела, Том Холландер - шакал Табаки. Титульного героя сыграл Роэн Чанду. Сценарий - дебютантки Калли Кловс.

Релиз - 7 декабря.

К слову, изначально фильм должен был выйти в конце 2016-го, но премьеру перенесли, когда было объявлено, что в том же году Walt Disney Pictures выпускает "Книгу джунглей" Джона Фавро.