Вышел трейлер польской альтернативной антиутопии Netflix "1983"

Вышел трейлер альтернативной политической антиутопии "1983" от режиссера "Карточного домика".

Агнешка Холланд является одной из немногих европейских женщин-режиссеров в мире, которая одинаково профессионально снимает драматические опусы и политическую сатиру.

За ее плечами - не только работа с Леонардо Ди Каприо над лучшим байопиком Артюра Рембо "Полное затмение", но и жесткие концлагерные драмы "Во мраке" и "Европа, Европа", за каждую из которых Холланд номинировали на премию "Оскар".

Новый проект, который выпускается на польском языке и посвящен альтернативной вселенной, в которой СССР так и не распался, Холланд подготовила для неугомонного сервиса Netflix.

Помогала Холланд Касия Адамик, с которой они вместе работали над обласканной критиками картиной "След зверя" (премия Альфреда Бауэра).

Продюсерами выступили Фрэнк Маршалл ("Кредо убийцы") и Роберт Зотновски ("Карточный домик").

Сюжет следующий: в 1982 году некая террористическая операция изменила ход истории, а СССР продолжает принимать самое деятельное участие на мировой арене без намека на разложение. Основные события развернутся в 2000-х.

Правительство Польши разработало секретнейший план, в результате исполнения которого страну ждут весьма радикальные изменения, которые отразятся не только на жителях, но и на всем мире.

Но в дело случайным образом вмешиваются студент юридического факультета и полицейский с подмоченной репутацией, которые, узнав о заговоре, решают ему помешать.

Однако правительственная машина не допустит провала, ведь опубликованные данные могут привести к революции.

Выход проекта запланирован на 30 ноября.