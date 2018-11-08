В России появится список подарков, которые позволено принимать чиновникам. Соответствующий законопроект одобрен Советом по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства при президенте России. Разрешат принимать подарки только в виде полиграфической продукции с логотипом государственного органа, органа местного самоуправления, организации, а также цветы.

"К перечню допустимых предлагается также отнести ценные подарки, которые вручены в качестве награды от государственного органа власти, органа местного самоуправления от вышестоящего органа и организации, а также от других государственных органов, органов местного самоуправления и организаций в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами", - отмечается в документе. Также предполагается, что если служащий получит подарок не из списка, он будет обязан сообщить об этом своему работодателю. Такие подарки автоматически будут признаваться федеральной собственностью, собственностью субъекта Федерации, муниципальной собственностью или собственностью организаций.

В России появится список подарков, которые позволено принимать чиновникам

Материальные знаки внимания государственным служащим долго не удавалось регламентировать. Попытки четко определить, за пределами какой суммы заканчивается подарок и начинается взятка, периодически предпринимались, но результата не давали. Был момент, когда Следственный комитет выступил с инициативой - отменить норму закона, позволяющую чиновникам принимать подарки. Существовала ведь правовая коллизия. С одной стороны - закон, разрешающий госслужащим и работникам муниципальных образований в связи с их должностным положением получать подарки, стоимость которых не превышает пяти МРОТ. А с другой - Уголовный кодекс с его 290-й статьей, расценивающей как взятку "получение денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица".

Устранить конфликт между этими правовыми нормами предлагалось радикальным способом - поставить подарки чиновникам вне закона. Но до этого не дошло. Просто ввели законодательные ограничения: все "протокольные" подарки, стоимость которых превышает 3 тысячи рублей, были признаны недопустимыми. А в январе 2014 года вышло правительственное постановление, ужесточающее контроль за подарками чиновникам. К подаркам были отнесены вещи, полученные госслужащим в связи с исполнением им должностных обязанностей, за исключением подарков, врученных ему на официальных мероприятиях и в служебных командировках. Получивший подарок госслужащий обязан был в течение трех рабочих дней сообщить об этом работодателю, подав уведомление в двух экземплярах с приложенным чеком. Подарок стоимостью свыше 3 тысяч рублей подлежал сдаче на хранение не позднее пяти рабочих дней со дня уведомления о его получении. То же и в отношении подарка, стоимость которого чиновнику, получившему его, не известна. Все сданные подарки должны были входить в реестр федерального или регионального имущества и находиться в распоряжении государства, которое сможет их продать, безвозмездно передать благотворительной организации или уничтожить. Подарок дороже 3 тысяч рублей разрешалось выкупить.

И вот новая регламентация. На сей раз в виде перечня разрешенных подарков. На умеренность принимающей подарки стороны, выходит, надежды мало. Нет упований и на умение должностного лица самостоятельно определять, связан ли подарок с его служебной деятельностью.

Однако подарок (а по сути взятка) не всегда имеет вещественное воплощение. В ходу все чаще такие знаки вознаграждения, как, например, устройство родственников влиятельного чиновника на доходные посты в сфере бизнеса.

В ходу все чаще такие знаки вознаграждения, как, например, устройство родственников влиятельного чиновника на доходные посты в сфере бизнеса

Между прочим, в Казахстане существует интересный нормативный документ. Называется "Кодекс чести государственных служащих". Рамки поведения для чиновников установил Нурсултан Назарбаев. Президентским указом. Любопытно прочесть такой, например, параграф из "Кодекса чести" казахстанского чиновника: "Не допускать действий, способных дискредитировать Казахстан". Не менее поучительно примерить к российским реалиям запрет казахстанским госслужащим вмешиваться в предпринимательскую деятельность, лоббировать интересы предприятий и компаний и получать за это "подарки и услуги от физических и юридических лиц". Чтобы эти и прочие должностные табу не воспринимались как благие пожелания, в документе сказано: за нарушения требований кодекса госслужащие "могут привлекаться к ответственности".

Свод правил, регламентирующих поведение чиновничества, в свое время пыталась принять и российская Госдума. Но предложенный российскими законодателями документ был полон терминов, не поддававшихся юридическому толкованию. Вероятно, поэтому президентская администрация и правительство дали отрицательные заключения на него.

Шансов, что кодекс в ближайшие год или два вновь встанет в думскую повестку дня, по правде сказать, маловато. Да будь он даже принят, это вряд ли приблизило бы Россию к мировому стандарту в понимании, что можно чиновнику, а чего нельзя. Потому что мировой стандарт базируется не столько на букве кодекса, сколько на его духе. На общепринятых нормах служебного поведения. И что самое важное, на подконтрольности власти обществу. На таком общественном климате, при котором чиновник, "забывший" в частной поездке заплатить за самолет или отдохнувший всей семьей на вилле какого-нибудь магната моментально и навсегда становится для госслужбы персона нон грата.