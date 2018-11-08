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08.11.2018 20:15
Рубрика: Происшествия

Яд поставили на поток

Задержана крупная наркобанда
Текст: Владимир Богданов
Российская газета - Федеральный выпуск №7715 (252)
Оперативники задержали 18 предполагаемых членов наркобанды, занимавшихся производством и распространением крупных партий "дури" в 20 российских регионах. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

- Сотрудниками столичной наркополиции, совместно с коллегами из Татарстана, Чувашии, Марий Эл, а также Новосибирской, Нижегородской, Московской областей, пресечена деятельность преступного сообщества, участники которого осуществляли весь цикл незаконного оборота наркотиков, включая контрабанду из Европы в Россию, а также производство в нарколаборатории в Подмосковье. Задержаны главари банды, курьеры, кладовщики, лица, гнавшие наркотики, а также розничные сбытчики. Все арестованы, - рассказала Волк.

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Банда была хорошо законспирирована. Так, например, по регионам особо крупные партии наркотиков развозили в специальных тайниках машин, а оплату за яд принимали при помощи криптовалют и различных электронных платформ. В сентябре - октябре этого года были пресечены три поставки особо крупных партий наркотиков, в четырех регионах удалось ликвидировать розничные сети сбыта.

О масштабах преступной деятельности банды говорят такие цифры: изъято около тонны наркотиков, более 160 килограммов прекурсоров и 1200 килограммов химреактивов, а также поддельные документы силовиков. В столичном регионе были установлены так называемые "склады"и ответственные за их работу.

Уголовное дело возбуждено по статье УК: создание преступного сообщества. Санкция по ней предусматривает срок до 20 лет и штраф до миллиона рублей.

Происшествия Преступления Криминал Правительство МВД Борьба с наркотиками
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