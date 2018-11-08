Запрет на экспорт кожевенного сырья продлят еще на полгода

Министерство промышленности и торговли (Минпромторг) предложило продлить запрет на вывоз из России кожевенного сырья. Ограничения будут действовать с 20 января 2019 года по 20 июля 2019 года, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства.

В связи с переходом всех российских силовых структур на новые виды обуви, с верхом из натуральной кожи, потребность в кожевенных ресурсах для государственных нужд возросла в 1,5 раза и составляет не менее 16,5 тысячи тонн. Без введения ограничительных мер качественный полуфабрикат будет вывезен с территории России. Нужно учитывать и то, что, по данным Минсельхоза и Росстата тенденция к снижению поголовья крупного рогатого скота в 2018 году сохраняется. Соответственно снижаются и кожевенные ресурсы, поэтому единственная мера в создавшихся условиях - временное ограничение экспорта, отмечает Минпромторг в пояснительной записке к проекту постановления.

Что касается ввоза импортного кожевенного сырья в Россию, то он упирается в то, что зарубежные поставщики отказываются следовать жестким ветеринарным требованиям Таможенного союза. Кроме того многие сырьевые страны тоже ввели у себя различные ограничения на вывоз кожсырьевых ресурсов.

Запрет на экспорт кожевенного сырья впервые был введен в России в 2014 году. С тех пор срок действия ограничений неоднократно продлевался. За период временных запретов вывоз сырья из страны значительно снизился. Это позволило кожевенным предприятиям загрузить мощности более чем на 60 процентов и начать осуществление инвестиционных проектов, в том числе по организации производства специальной кожи и обуви для спецподразделений федеральных органов исполнительной власти - ФСБ, ФСО, Минобороны России, а также для индустрии туризма и альпинизма.