Журналисты получат в России новые стимулы и правовую защиту

Уже в нынешнем, юбилейном для российского Союза журналистов 2018 году, должны принять законопроект о защите сотрудников СМИ, работающих в "горячих" точках или командированных туда по заданию редакции. А размер субсидий из федерального бюджета на поддержку свободы слова и общественно значимых проектов преимущественно в региональных и местных газетах, на радио и ТВ составит 548 миллионов рублей - против 300 миллионов, что выделено в 2017-м.

Об этих и других переменах в жизни профессионального сообщества рассказали на пресс-конференции в ТАСС председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев и его соратники, секретари СЖР: глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов, декан факультета журналистики Московского государственного университета им. Ломоносова Елена Вартанова. В компании с ними на вопросы коллег отвечала заместитель начальника Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Роспечати Светлана Дзюбинская, а личным взглядом на происходящее поделился ветеран журналистики, политический обозреватель Александр Тихомиров.

Поводом для такой пресс-конференции стала круглая дата: 13 ноября исполнится 100 лет, как на первом съезде советских журналистов была создана организация, ставшая известной под названием "Российский союз советских журналистов". Сегодня, по словам Владимира Соловьева, профессиональная независимая общественная организация работников средств массовой информации "Союз журналистов России" объединяет около 100 тысяч человек - это 82 региональные организации, а также более 40 творческих ассоциаций, гильдий и объединений.

Одновременно с этим на пространстве Российской Федерации действуют юридически самостоятельные, с собственными уставами и внутренним членством, Союз журналистов Москвы, Союз журналистов Санкт-Петербурга, Союз журналистов Республики Татарстан. Такая ситуация, увы, сложилась вскоре после распада СССР и в чем-то походила на ситуацию в Союзе писателей. Но походила, скорее, внешне. Потому что никакого ярко выраженного идеологического, внутреннего размежевания, как между писателями, в медийном цехе не произошло.

Профессиональное журналистское сообщество живет по законам одного государства. Старается сообща отстаивать свободу слова, доступность информации, а с другой стороны - следить за соблюдением этических норм и законных требований при исполнении сотрудниками редакций должностных обязанностей и конкретных заданий, включая охрану персональных данных и тайну личной жизни.

Участники пресс-конференции были солидарны в том, что на наших глазах происходит эрозия стандартов в журналистике, ценности профессии размываются, а под предлогом псевдо новизны и "свежих" форм зрителям, читателям, радиослушателям, пользователям электронных СМИ и социальных сетей навязываются вещи низкопробные, на уровне почти животных инстинктов.

- Именно по этой причине, - отозвалась на общую озабоченность декан факультета журналистики Елена Вартанова, - буквально со второй-третьей лекции курса "Введение в журналистику" мы говорим со своими студентами о журналисткой этике и профессиональных стандартах.

Но сейчас в России, по словам главы журфака МГУ, уже 150 мест, где предлагают журналистское образование! В такой ситуации Рособрнадзору можно лишь посочувствовать: за всем попробуй уследи… Да и нельзя в принципе исправить ситуацию одними только запретами и отзывом лицензий. В журналистике, считает профессор Вартанова, нужны механизмы внутреннего саморегулирования: "Они закладываются на студенческой скамье, а поддерживаться должны профессиональным сообществом".

А сможет ли это профессиональное сообщество восстановить внутри себя организационное единство, как было в Союзе журналистов СССР? На вопрос "Российской газеты" глава СЖР Владимир Соловьев дал ответ вполне оптимистичный: такие консультации ведутся, и уже есть встречные шаги со стороны коллег из Татарстана и Москвы. По словам Соловьева, форсировать объединительные процедуры специально под юбилей не стали. Тут нужны терпение, такт и максимальный учет возникающих нюансов - так, чтобы все могли сохранить лицо и увидеть реальную пользу объединения.

- А на торжественное собрание, посвященное 100-летию Союза журналистов России, мы коллег уже пригласили, - сообщил в заключение Владимир Соловьев. - Вечернее мероприятие пройдет 14 ноября в Москве, в театре Российской армии. А в тот же день с утра в Доме журналиста планируем подписать несколько важных соглашений с руководителями международных и национальных журналистских организаций, которые тоже приедут на юбилей.

Как ожидают, накануне будет обнародован указ президента России о присвоении первых в своем роде почетных званий "Заслуженный журналист России". Решение ввести такое отличие было инициировано сравнительно недавно и в юбилейный год поддержано главой государства.