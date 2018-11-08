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08.11.2018 13:19
Рубрика: Культура

Жуткая находка подтвердила легенду о кельтах

Текст: Денис Передельский
Фото: Fouille Programmee Le Cailar-UMR5140-ASM Фото: Fouille Programmee Le Cailar-UMR5140-ASM
Фото: Fouille Programmee Le Cailar-UMR5140-ASM

Во Франции археологи обнаружили забальзамированные головы в укрепленном поселении железного века, известного под названием Ле Кайлар.

Фото: Antiquity Publications Ltd.
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Как сообщает Live Science, находка была сделана на юге Франции. Она подтверждает известную легенду о жестоких нравах кельтских племен. В частности, о том, что кельты необычным образом праздновали победу над врагом.

Воины отрубали головы поверженных врагов, связывали их веревками и вешали на шеи своих лошадей. Затем головы бальзамировали и хранили в домах в качестве трофеев. Это считалось атрибутом статуса и власти, о чем рассказывается во многих древних греческих и римских текстах.

И вот найдено первое археологическое подтверждение легенды. В укрепленном поселении железного века, которое появилось еще в VI веке до н.э., на небольшом холме у реки Рона археологи обнаружили около 50 черепов, датированных III веком до н.э.

Из них 11 черепов подвергли химическому анализу, который показал, что головы были забальзамированы с применением хвойной смолы. Теперь исследователи планируют изучить другие черепа, найденные на территории Галлии и относящиеся к иным периодам времени.

Анализ покажет, была ли это кратковременная практика или кельты бальзамировали головы врагов на протяжении нескольких столетий.

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