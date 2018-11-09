Алексей Кортнев: Развод - не повод прекращать отношения с ребенком

Кто такой идеальный отец? Почему такие папы редко встречаются? Почему для многих мужчин общение с детьми стоит не на первом месте? Почему после развода папы перестают общаться с детьми? На эти и другие опросы попытались ответить актер Анатолий Белый, музыкант Алексей Кортнев и футболист Артем Ребров. Фонд поддержки детей, находящих в трудной жизненной ситуации, выпустил новую серию видеороликов социальной рекламы, посвященную теме отцовства.

"Каждый ролик - это откровенный разговор о том, как много значит отец в жизни ребенка, о том, как важно для мужчины взять на себя ответственность за отношения со своими детьми на каждом этапе их жизни, - рассказали в пресс-службе Лаборатории социальной рекламы. - Ну и конечно, как много счастья может подарить отцовство".

Актер Анатолий Белый уверен, что стать отцом легко, но быть отцом - это совсем другое дело. По его словам, современные мужчины инфантильны. "Мы бежим от ответственности. Но для меня ответственность - знак равно счастье. Счастье быть отцом своих детей", - подчеркнул он.

"Если ты все время рядом, если ты вкладываешь в ребенка душу, всего себя, в будущем у него обязательно все получится", - считает футболист Артем Ребров. Он советует родителям не надеяться на нянь и бабушек, а принимать личное участие в воспитании ребенка. Ведь роль отца в семье очень важна - на папу равняются сыновья, им гордятся дочки. Интересуясь проблемами и переживаниями ребенка, отец дает ему почувствовать, что он не одинок, что он нужен и любим.

Что делать, если мама и папа расходятся? По мнению музыканта Алексея Кортнева, развод - это не повод прекращать общение с ребенком. "Маленького человека нужно постараться защитить, чтобы он знал, что папа все равно рядом. Просто отвечайте всегда на звонок своего ребенка, и сами не забывайте ему позвонить, - говорит Алексей Кортнев. - У него будет ощущение, что вы интересуетесь его проблемами. А значит - вы его любите и присутствуете в его жизни".

Создатели видеороликов, считают что новая социальная компания поможет переосмыслить роль отца в семье и поднять в нашем обществе престиж сознательного, ответственного отцовства, а также напомнить каждому мужчине: быть папой - это огромное счастье, с которым ничто не сравнится.