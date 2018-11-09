АТОР: Цены на курорты Турции могут вырасти на 50 процентов

Стоимость туров в Турцию летом 2019 года может повысится на 30-50 процентов в связи с популярностью этого направления, сообщила исполнительный директор ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Турция, скорее всего, на 95% пересмотрит цены на лето в сторону увеличения, - сказала она на пресс-конференции в ТАСС. - Цены будут на 30-50% выше".

По ее мнению, рост связан с рекордным количеством российских туристов на курортах Турции. При этом повышение курса евро в АТОР не считают фактором, влияющим существенно на стоимость туров.