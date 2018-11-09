Азарий Плисецкий: Балетные люди - особая нация

По субботам с 10 ноября на телеканале "Россия К" новый сезон масштабного проекта "Большой балет". Этот уникальный в своем роде конкурс открывает новые имена в балетном искусстве, дает возможность молодым артистам проявить себя, продемонстрировать не только безупречную технику, но и драматический талант. В ожидании премьеры корреспондент сайта канала Алина Артес встретилась с членом жюри проекта "Большой балет", известным хореографом, заслуженным артистом РСФСР Азарием Плисецким.

Это уже третий сезон телепроекта "Большой балет". Вы оцениваете конкурсантов не в первый раз. Отличаются ли ваши ощущения от работы прежде и сейчас?

Я хорошо помню, что тогда был невероятно сильный состав. Были необыкновенные артисты из Мариинского, Большого театров. Это были мощные, репрезентативные участники. Масштаб был грандиозный! В этом сезоне однозначно больше молодых конкурсантов, и это очень интересно - следить за ними и открывать для себя новые имена. Новое поколение танцоров отличается невероятной гибкостью и жаждой работы. Они открывают себя для публики, им важно показать максимальный результат.

Как получить высший балл от Азария Плисецкого?

Мне важнее всего индивидуальность и осмысленность всего того, что они делают. Чтобы движение было, прежде всего, пропущено через себя. В танце все, как в речи: не должно быть никакого словоблудия. Каждое движение должно нести какой-то смысл, посыл, месседж. И осмысленность движения - это очень важное дело.

Что нужно, чтоб победить в таком проекте, как "Большой балет"?

Вот здесь я попробую срифмовать: чтобы победить, нужно убедить! Убедить зрителей, членов жюри и самих себя.

Вы сами имеете большой международный опыт, участники также приехали из разных стран. Ощущаете ли вы разницу в менталитетах?

Парадоксально, но я во всем ощущаю влияние русской школы. С опорой на наши традиции тренируются в Бразилии и в Японии, очень явственно проступает наша русская система, наш метод, наша хореографическая база. И это, конечно, плюс. Традиции нашей школы популярны во всем мире, а значит, наш балет по-прежнему "держит марку".

На протяжении жизни вы выступали в самых разных амплуа. Вы были и хореографом, и педагогом, и артистом балета. А кем себя считаете сами? Какое из этих амплуа вы ставите на первое место?

Я считаю себя, скорее, педагогом. После того, как я перестал танцевать, педагогическая деятельность захватила меня полностью. Признаюсь, меня всегда интересовала сама система и способ передачи своего опыта ученикам. Я не старался быть догматиком, всегда уважал своих учителей Тарасова и Мессерера, но мне было важно привнести что-то свое и пропустить через себя все новое, что мне приходилось объяснять. Еще танцуя, я преподавал. Мне повезло, что я всегда был так называемым "играющим тренером". Я танцевал и преподавал, и это было хорошей школой для меня самого. Я пропускал через себя замечания, которые делали мне и которые в дальнейшем делал я.

У вас огромное количество учеников по всему миру. Что вы испытываете, когда видите их на сцене?

Всего приятнее видеть танцовщиков в работе, когда я вижу что-то, что мы создавали вместе. Особенно это относится к кубинцам, с которым я провел 10 лет. И когда я вижу уже новых, совсем молодых танцовщиков, которые учились у учеников моих учеников и стали как бы моими внуками, я этому радуюсь и восхищаюсь. Особенно когда я замечаю те же приемы, которые я объяснял когда-то. В такие моменты ты сразу понимаешь, что жизнь прожита не зря.

Одна из ваших книг, написанных недавно, называется "Жизнь в балете". Вся ваша жизнь действительно прошла в балете. А помните ли вы, как влюбились в танец?

Танец окружал меня с самого детства. Одно из первых воспоминаний в жизни - балетные туфли. Они принадлежали то ли тете, то ли Майе. В доме всегда были разговоры о балете и о театре, да и не просто разговоры! Театр был рядом! Мы жили в Щепкинском проезде, когда-то там были общежития театра, и Большой буквально "нависал" над нами. Какое-то время мы отлучались, были в эвакуации, но возвращались, потому что театр, как магнит, тянул нас вновь и вновь. И это чувство к балету не ослабевает. Балет интересен не просто как искусство, а как способ существования. Я считаю, что балетные люди - это особая нация, международная. Мы в тесной связи между собой и говорим на универсальном языке танца. Поэтому очень легко общаться. Куда бы мы ни приезжали, мы всегда находили своих людей.

Какие планы вам еще хочется воплотить?

Конечно, хочется видеть молодых танцовщиков, как и на этой программе "Большой балет". Я очень рад был вновь поработать в жюри, увидеть рождение новых талантов и открыть что-то новое! Старт премьерного 3-го сезона проекта "Большой балет" телеканала "Россия К" состоится в субботу 10 ноября в 16 часов 45 минут. Перед наступлением Нового года станут известны имена победителей.