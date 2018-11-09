Азарий Плисецкий: Балетные люди - особая нация

Новости

ДНР: СБУ готовит провокации с потоплением кораблей 18:10
В ЕС не удовлетворены "достижениями" Украины в области борьбы с коррупцией 18:08
РФ подписала конвенцию Совета Европы о защите культурных ценностей 18:06
СМИ: В центре Киева прогремели три взрыва 18:05
В США проверяют информацию о стрельбе в школе 18:05
Нападение в Мельбурне расценили как теракт 18:04
Медведев проведет совещания по исполнению майского указа президента 17:50
В Вологде задержали мать избитых детей 17:48
В Госдуме раскритиковали слова экс-главы РВСН Виктора Есина о "Периметре" 17:33
Василий Шестаков: Самбо может уже вскоре получить олимпийское признание 17:29
Посол Австрии отказался раскрывать содержание беседы в МИД РФ 17:22
Университетские театры мира съедутся в Петербург на "ТургеневFEST" 17:18
Видео: В центре Ростова перевернулся грузовик с живой рыбой 17:15
Директор Росгвардии поздравил полицию с праздником 17:13
Большой кроссовер Hyundai Palisade представят в ноябре 17:11
Туктамышева: Хочу выступить в Японии лучше, чем в Канаде 17:05
В Казани пройдет чемпионат Европы по триатлону на дистанции спринт 17:00
В Самарской области из-за взрыва снаряда пострадали четверо 17:00
СМИ: "Рома" проявила интерес к полузащитнику ЦСКА Ахметову 16:52
КС РФ разъяснил правила изменения территориальной подсудности дел 16:51
Росстат зафиксировал слабый рост цен на бензин 16:42
Врио мэра Махачкалы отправлен под домашний арест 16:41
Роспотребнадзор выявил 20 предприятий-фантомов молочной продукции 16:40
У рухнувшего под Тверью вертолета отказали двигатели 16:30
Белорусские производители примут участие в двух ярмарках в Петербурге 16:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Как вырастет стоимость полиса ОСАГО после реформы
Как вырастет стоимость полиса ОСАГО после реформы
Юбилейный тест о Тургеневе к 200-летию писателя
Юбилейный тест о Тургеневе к 200-летию писателя
09.11.2018 17:45
Рубрика: Культура

Азарий Плисецкий: Балетные люди - особая нация

По субботам с 10 ноября на телеканале "Россия К" новый сезон масштабного проекта "Большой балет". Этот уникальный в своем роде конкурс открывает новые имена в балетном искусстве, дает возможность молодым артистам проявить себя, продемонстрировать не только безупречную технику, но и драматический талант. В ожидании премьеры корреспондент сайта канала Алина Артес встретилась с членом жюри проекта "Большой балет", известным хореографом, заслуженным артистом РСФСР Азарием Плисецким.

Это уже третий сезон телепроекта "Большой балет". Вы оцениваете конкурсантов не в первый раз. Отличаются ли ваши ощущения от работы прежде и сейчас?

Я хорошо помню, что тогда был невероятно сильный состав. Были необыкновенные артисты из Мариинского, Большого театров. Это были мощные, репрезентативные участники. Масштаб был грандиозный! В этом сезоне однозначно больше молодых конкурсантов, и это очень интересно - следить за ними и открывать для себя новые имена. Новое поколение танцоров отличается невероятной гибкостью и жаждой работы. Они открывают себя для публики, им важно показать максимальный результат.

Как получить высший балл от Азария Плисецкого?

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Медведев: Мария Александрова - ярчайшее явление современного балета

Мне важнее всего индивидуальность и осмысленность всего того, что они делают. Чтобы движение было, прежде всего, пропущено через себя. В танце все, как в речи: не должно быть никакого словоблудия. Каждое движение должно нести какой-то смысл, посыл, месседж. И осмысленность движения - это очень важное дело.

Что нужно, чтоб победить в таком проекте, как "Большой балет"?

Вот здесь я попробую срифмовать: чтобы победить, нужно убедить! Убедить зрителей, членов жюри и самих себя.

Вы сами имеете большой международный опыт, участники также приехали из разных стран. Ощущаете ли вы разницу в менталитетах?

Парадоксально, но я во всем ощущаю влияние русской школы. С опорой на наши традиции тренируются в Бразилии и в Японии, очень явственно проступает наша русская система, наш метод, наша хореографическая база. И это, конечно, плюс. Традиции нашей школы популярны во всем мире, а значит, наш балет по-прежнему "держит марку".

На протяжении жизни вы выступали в самых разных амплуа. Вы были и хореографом, и педагогом, и артистом балета. А кем себя считаете сами? Какое из этих амплуа вы ставите на первое место?

Фото: Александр Корольков/РГ
Знаменитый танцовщик Владимир Малахов вошел в жюри телепроекта "Большой балет"

Я считаю себя, скорее, педагогом. После того, как я перестал танцевать, педагогическая деятельность захватила меня полностью. Признаюсь, меня всегда интересовала сама система и способ передачи своего опыта ученикам. Я не старался быть догматиком, всегда уважал своих учителей Тарасова и Мессерера, но мне было важно привнести что-то свое и пропустить через себя все новое, что мне приходилось объяснять. Еще танцуя, я преподавал. Мне повезло, что я всегда был так называемым "играющим тренером". Я танцевал и преподавал, и это было хорошей школой для меня самого. Я пропускал через себя замечания, которые делали мне и которые в дальнейшем делал я.

У вас огромное количество учеников по всему миру. Что вы испытываете, когда видите их на сцене?

Всего приятнее видеть танцовщиков в работе, когда я вижу что-то, что мы создавали вместе. Особенно это относится к кубинцам, с которым я провел 10 лет. И когда я вижу уже новых, совсем молодых танцовщиков, которые учились у учеников моих учеников и стали как бы моими внуками, я этому радуюсь и восхищаюсь. Особенно когда я замечаю те же приемы, которые я объяснял когда-то. В такие моменты ты сразу понимаешь, что жизнь прожита не зря.

Одна из ваших книг, написанных недавно, называется "Жизнь в балете". Вся ваша жизнь действительно прошла в балете. А помните ли вы, как влюбились в танец?

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Коллектив Мариинского театра выступит на фестивале Баланчина в Нью-Йорке

Танец окружал меня с самого детства. Одно из первых воспоминаний в жизни - балетные туфли. Они принадлежали то ли тете, то ли Майе. В доме всегда были разговоры о балете и о театре, да и не просто разговоры! Театр был рядом! Мы жили в Щепкинском проезде, когда-то там были общежития театра, и Большой буквально "нависал" над нами. Какое-то время мы отлучались, были в эвакуации, но возвращались, потому что театр, как магнит, тянул нас вновь и вновь. И это чувство к балету не ослабевает. Балет интересен не просто как искусство, а как способ существования. Я считаю, что балетные люди - это особая нация, международная. Мы в тесной связи между собой и говорим на универсальном языке танца. Поэтому очень легко общаться. Куда бы мы ни приезжали, мы всегда находили своих людей.

Какие планы вам еще хочется воплотить?

Конечно, хочется видеть молодых танцовщиков, как и на этой программе "Большой балет". Я очень рад был вновь поработать в жюри, увидеть рождение новых талантов и открыть что-то новое! Старт премьерного 3-го сезона проекта "Большой балет" телеканала "Россия К" состоится в субботу 10 ноября в 16 часов 45 минут. Перед наступлением Нового года станут известны имена победителей.

Культура Театр Шоу Культура Театр Музыкальный театр
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме раскритиковали слова экс-главы РВСН Виктора Есина о "Периметре"
Посол Австрии отказался раскрывать содержание беседы в МИД РФ
АТОР: Цены на курорты Турции могут вырасти на 50 процентов
Правила техосмотра автомобилей предложили изменить
Стихия нанесет по Москве снежный удар