Болельщики "Реала" выбрали нового главного тренера команды

Болельщики мадридского "Реала" определились с тем, кто должен руководить их командой. По данным опроса AS, подавляющее большинство респондентов поддерживают назначение исполняющего обязанности наставника "сливочных" Сантьяго Солари до конца текущего сезона.

На вопрос "Следует ли оставить Солари в должности до июня?" 82% из 56.тысяч участвующих ответили "Да". И лишь только 18% считают, что клуб должен выбрать другого тренера.

Не только болельщики стоят на стороне аргентинца. Нападающий Карим Бензема после разгромной победы "Реала" в Лиге чемпионов над "Викторией Пльзень" 5:0 на вопрос журналистов о возможности играть под руководством Солари до конца сезона ответил: "Почему нет? "Реалу" хорошо с ним".

Полузащитник Каземиро также выразил всеобщее мнение игроков касательно ситуации с Солари.

- Сейчас в раздевалки много говорят о возможном приходе другого тренера. Но команда очень уважает Солари в качестве первого тренера Мадрида. Если дела идут хорошо, почему бы не дать ему шанс, - заключил бразилец.

Тем временем, уже скоро президенту "Реала" Флорентино Пересу предстоит озвучить решение, кто же будет наставником "бланкос". Разрешенный в испанской лиге период временного назначения тренера истекает уже в понедельник. Судьба Солари решится после воскресного матча 11-го тура чемпионата страны с "Сельтой", который "Реал" проведет на выезде в Виго.