Бывший канцлер ФРГ Шредер попал в базу "Миротворца"

Герхарда Шредера, экс-канцлера Германии, добавили в украинскую базу данных "Миротворец", которая специализируется на обнародовании личных данных людей, причисляемых Киевом к врагам Украины.

Запись про Шредера появилась в разделе сайта под названием "Чистилище". Немецкого политика обвиняют в покушении на территориальную целостность Украины, в антиукраинской пропаганде и в "манипуляции общественно значимой информацией".

В вину экс-канцлеру вменяются его высказывания, в частности, о правомерности присоединения Крыма к России - Шредер назвал это в интервью немецкому изданию "реальностью, которую придется признать". Кроме того, Шредер называл ошибкой решение Еврокомиссии поставить при заключении Соглашения об ассоциации с ЕС условие Киеву - или с нами, или с Россией.

Герхард Шредер после ухода с поста канцлера Германии в 2005 году занимается бизнесом. Он - председатель совета акционеров компании NordStream AG, которой принадлежит газопровод "Северный поток", а также - председатель совета директоров "Роснефти".