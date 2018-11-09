Сегодня игрой "Арсенал" - "Анжи" стартует 14-й тур российской Премьер-лиги, после которого чемпионат прервется на заключительные в этом году матчи сборных. Гвоздем программы обещает стать встреча на Песчаной улице в Москве двух самых успешных клубов страны последних лет - ЦСКА и "Зенита".

После тяжелейшего матча с "Ромой" в Лиге чемпионов (1:2) ЦСКА теперь предстоит не менее важная встреча с лидером российского чемпионата, "Зенитом". Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Этот матч интригует не только громкой вывеской. Его турнирный подтекст также весьма важен. "Зенит" приедет в столицу безоговорочным лидером турнирной таблицы. Его отрыв от замыкающих пятерку лучших армейцев уже сейчас составляет приличные 11 очков. Если ЦСКА допустит осечку, то вернуться в борьбу за золотые медали команде Виктора Гончаренко будет невероятно сложно.

Ситуация, в которую угодили москвичи, осложняется тем, что в данный момент у армейцев нет возможности выставить оптимальный состав. Лазарет команды пополняется едва ли не с каждым матчем. Увы, домашняя встреча в Лиге чемпионов с итальянской "Ромой" (1:2) не стала исключением. На этот раз из строя выбыл Марио Фернандес. В столкновении с Александром Коларовым защитник сборной России получил сильный удар в голову коленом, после чего смог покинуть поле лишь на носилках. Для бедняги Марио это уже пятая травма головы за карьеру. Прежде Фернандес дважды ломал нос и один раз получал сотрясение мозга. В этот раз все могло закончиться значительно хуже. К счастью, подозрения на перелом скулы и носа не оправдались: защитник отделался все тем же сотрясением, но как минимум неделю все же пропустит.

Не в пользу ЦСКА и статистика недавних встреч с петербургским клубом: в последний раз армейцы обыгрывали "Зенит" лишь в марте 2014 года. Кстати, несмотря на громкую вывеску матча, особо зрелищной игры и массы голов на Песчаной ждать не стоит. На это недвусмысленно намекают результаты последних трех встреч соперников, завершившихся с одинаковым счетом - 0:0.

Разумеется, матч на Песчаной не единственное событие 14-го тура, заслуживающее внимания. Например, интерес, причем не только у болельщиков "красно-белых", вызывает судьба московского "Спартака", который никак не может выбраться из состояния турбулентности, в котором на протяжении уже нескольких недель.

Москвичи, выпавшие из топ-5 чемпионата, будут гостить в Уфе: если верить слухам, эта игра станет последней у руля команды для и.о. главного тренера Рауля Рианчо. Говорят, что с 12 ноября команду вроде как должен принять Олег Кононов.

К слову, накануне Москву покинул предыдущий наставник "Спартака" Массимо Каррера. Попрощаться с итальянцем в аэропорт Шереметьево приехали около тысячи фанатов: таких проводов, кажется, не устраивали ни одному российскому тренеру. Вместе с тем, фанаты, активно выражавшие недовольство действиями руководства "Спартака", в специальном послании заявили, что намерены поддерживать команду в непростой для нее ситуации.

Между тем действующий чемпион страны московский "Локомотив" отправился в гости к казанскому "Рубину". После провального старта "железнодорожники" выдали спурт из пяти побед кряду, благодаря чему выбрались на второе место. Однако продолжить движение вверх команде Юрия Семина будет очень нелегко. Если опять же обратиться к статистике, то можно увидеть, что поездки в Казань "Локомотиву" традиционно не удаются. В последний раз "железнодорожники" уезжали из столицы Татарстана с победой пять лет назад.

Где будем смотреть

9 ноября, пятница, Матч ТВ

19.25. "Арсенал" - "Анжи". Прямая трансляция.

10 ноября, суббота, Матч ТВ

18.55. "Ростов" - "Динамо". Прямая трансляция.

Матч Премьер

16.25. "Крылья Советов" - "Ахмат". Прямая трансляция.

11 ноября, воскресенье, Матч Премьер

13.45. "Уфа" - "Спартак". Прямая трансляция.

16.15. "Рубин" - "Локомотив". Прямая трансляция.

18.25. ЦСКА - "Зенит". Прямая трансляция.