Директор Росгвардии поздравил полицию с праздником

Директор Росгвардии Виктор Золотов поздравил министра внутренних дел России Владимира Колокольцева и всех полицейских с Днем сотрудника внутренних дел Российской Федерации.

"Уважаемый Владимир Александрович! От имени руководства Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации горячо и сердечно поздравляю Вас, весь личный состав органов внутренних дел, работников, федеральных государственных служащих и ветеранов с профессиональным праздником - Днем сотрудника внутренних дел Российской Федерации!

В истории отечественных органов правопорядка немало славных героических страниц. Исполняя почетную и важную обязанность по обеспечению безопасности людей и государства сотрудники правопорядка самоотверженно выполняют свой профессиональный долг, защищают права и свободы наших граждан, ставят надежный заслон преступности, сохраняя стабильность в обществе. Многие из сотрудников органов внутренних дел плечом к плечу с военнослужащими Росгвардии прошли суровые испытания в горячих точках, с честью выполнив свой профессиональный долг.

И сегодня сотрудники полиции с честью несут нелегкую службу по охране общественного порядка, проявляя при этом высокую выучку, знания, профессионализм и отвагу".