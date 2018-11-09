ДНР: СБУ готовит провокации с потоплением кораблей

Киев намерен прибегнуть к провокациям в Азовском море с потоплением иностранных судов. С таким заявлением выступили в пятницу, 9 ноября, в Донецкой народной республике.

"По нашим данным, руководством СБУ разрабатываются несколько сценариев провокаций в акватории Азовского моря с целью эскалации напряженности", - цитирует Донецкое агентство новостей заместителя начальника управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуарда Басурина.

По его информации, создав такие условия, которые смогут дестабилизировать обстановку в данном регионе, украинская сторона осуществит "попытки вооруженного вторжения с моря" на территорию ДНР.

Басурин предупредил, что провокационные действия Киева, запланированные на первую половину 2019 года, могут включать и потопление корабля, "причем как украинского, так и иностранного".