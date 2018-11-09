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09.11.2018 11:02
Рубрика: В мире

Додик: Главная задача в Президиуме - устранение внешнего протектората

Текст: Александр Борисов (Сараево)
Новоизбранный сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик отрыто заявил, что одной из важнейших своих задач на новом посту видит устранение поста Высокого представителя в БиГ. Политик также добавил, что нынешний международный наблюдатель - австриец Валентин Инцко - перешел все дозволенные границы в дипломатии, после чего диалог с ним стал невозможен. Такое заявление он сделал в интервью телерадиокомпании Республики Сербской.

"Инцко не может являться партнером для разговоров, поскольку сравнил Республику Сербскую с гитлеровским режимом, о чем и ранее говорил, - рассказал политик. - Я не хочу с ним встречаться до того момента, пока он не извинится перед Республикой Сербской".

Милорад Додик подверг резкой критике и выступление Высокого представителя в Совете безопасности ООН, открыто обвинив того в неискренности.

Небензя: Москва против "затягивания" Боснии в НАТО

"Инцко может быть лицемерным, когда направляется в Совет безопасности ООН, и там различные событий в Республике Сербской квалифицирует как ключевые проблемы. При этом он не готов сказать, что систему правосудия в БиГ создавал Высокий представитель, и она не функционирует", - убежден серб.

Между тем 6 ноября с.г. на заседании Совета Безопасности постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя открыто заявил об излишне политизированном подходе высокого представителя организации по Боснии и Герцеговине Валентина Инцко и необходимости устранения внешнего протектората.

"С сожалением констатируем, что качество докладов Высокого представителя в БиГ раз от раза ухудшается. Очевидно, что господин Валентин Инцко старается подстроить свои оценки происходящего в стране под устраивающую его и других сторонников бесконечного сохранения внешнего протектората над БиГ концепцию "недееспособности" властных структур и политического класса в целом. Считаем такой подход в корне неверным, неуважительным к боснийцам и оторванным от реальности", - отметил он.

Небензя также сообщил, что очернительство лидеров боснийских сербов и хорватов, сопротивляющихся эрозии Дейтона и попыткам централизации страны, уже давно превратилось для высокого представителя в самоцель.

"Высокий представитель не стесняется ссылаться в своем последнем докладе на непроверенные сообщения СМИ или просто делает далеко идущие выводы, что называется, "с потолка", - указал постоянный представитель РФ при ООН.

МИД: Россия открыта для диалога с Боснией в интересах мира на Балканах

Российский дипломат выразил убежденность в том, что время внешнего протектората безвозвратно прошло.

"Роль международного сообщества в БиГ должна сводиться к помощи боснийцам в расширении спектра совместных интересов, поиске собственных рецептов компромиссного урегулирования проблемных вопросов, включая реформирование системы правосудия и выведение зарубежных специалистов из состава конституционного суда страны", - констатировал Небензя.

Напомним, что Босния и Герцеговина имеет сложную систему власти, учитывающую интересы трех государствообразующих народов. Она состоит из двух частей (энтитетов) - Федерации Боснии и Герцеговины (мусульмано-хорватской) и Республики Сербской. По сути, это союз двух самостоятельных территориальных образований, над которыми стоят Совет министров и Президиум. Такая модель предусмотрена Дейтонским мирным соглашением, положившим здесь конец войне в 1995 году.

В мире Европа Босния и Герцеговина
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