Доля фальсификата молочной продукции в РФ составила 12 процентов

Доля фальсификата на российском рынке молочной продукции составляет от 8 до 12 процентов, сообщает Минсельхоз. Речь идет о продуктах, в которых заявленные в составе компоненты заменены на более дешевые, к примеру, молочный жир - растительным, натуральное молоко - сухим. 20 процентов молока, 36 процентов сливочного масла и 62 процента творога в стране не соответствуют требованиям качества, свидетельствуют данные регулярных мониторингов.

Чтобы решить проблему некачественных молочных продуктов на полках магазинов, предлагается создать единую информационную систему прослеживаемости продукции. Основой для нее должна стать уже действующая информационная система по ветеринарии, которую администрирует Россельхознадзор.

"Важным элементом информационной системы является работа с ее результатами. Именно анализ этих данных должен становиться основой для принятия надзорными органами управленческих решений, прежде всего, по вопросам контрольно-надзорных мероприятий", - сказал министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.