Дзюба может пропустить ближайшие матчи национальной команды

Сборной России по футболу в ближайших матчах против Германии и Швеции, возможно, придется играть без своего лидера и капитана Артема Дзюбы. Эту новость сообщил журналистам главный тренер питерского "Зенита" Сергей Семак.

Пресс-конференция рулевого "сине-бело-голубых" перед игрой Лиги Европы против "Бордо" - этот матч состоялся вчера вечером - изначально не обещала сенсаций и откровений. Интригу таил лишь состав "Зенита", поскольку до последнего никто из журналистов не знал, кто именно из футболистов прилетел в Бордо. Ответ Семака на этот вопрос собравшихся изрядно удивил.

Тяжелый график у "Зенита". Если не секрет, кто сможет сыграть с "Бордо", а кто нет?

Сергей Семак: Не секрет. Чернов не заявлен на Лигу Европы. Не сможет принять участие в матче Дзюба. У него повреждение, он не провел после матча с "Ахматом" ни одной тренировки с командой. Не сыграет и Иванович. Мы его оставили, потому что ему очень сложно. Игрок проводит практически все матчи без замен, нагрузка на него выпала очень большая. И тренерский штаб принял решение дать ему небольшую передышку.

Насколько серьезно повреждение Дзюбы? Сможет ли он сыграть в следующем матче с ЦСКА и поможет ли он сборной?

Сергей Семак: Приедем - посмотрим. После игры не провел ни одного занятия. Будет тренироваться в пятницу - значит у него будет возможность сыграть. Не будет тренироваться - не будет играть. А по поводу сборной уже будем принимать решение, когда придем к этому. Пока это все, что есть.

Таким образом, остается загадкой, какую именно травму получил главный нападающий "Зенита". Последнюю игру против "Ахмата" Артем провел без замен, поэтому понять, что беспокоит форварда, довольно сложно. Если повреждение действительно серьезное, то оно ударит не только по петербургской команде. Уже 12 ноября футболисты сборной России начнут тренироваться в Новогорске. Дальше по плану вылет в Лейпциг, где в следующий четверг команду Черчесова ждет контрольный матч с Германией. Ну а затем - финиш Лиги наций, который состоится в Стокгольме.

У россиян есть все шансы занять в группе первое место и получить повышение в классе. Однако травмы ведущих игроков могут серьезно помешать. По капитану и лидеру сборной Дзюбе вопрос остается открытым, и будем надеяться, все обойдется, но этим дело не ограничивается. В матче против "Ромы" сотрясение мозга получил защитник ЦСКА Марио Фернандес. Травму получил полузащитник "Монако" Александр Головин, а хавбек "Валенсии" Денис Черышев из-за повреждения не играет уже давно. Оба они - в числе приглашенных на сбор. Но пока совершенно непонятно, смогут ли они выйти на поле и в каком состоянии находятся.

Любопытно, что даже столь серьезные кадровые проблемы на турнирных перспективах сборной России могут не сказаться вообще никак, а первое место она может обеспечить себе даже до матча со шведами. Дело в том, что только скандинавы сохраняют теоретические шансы опередить в таблице команду Черчесова. Но для этого им нельзя терять очков. Пока наша сборная будет проводить товарищеский матч в Лейпциге, Швеция на выезде в рамках Лиги наций сыграет с Турцией. И здесь россиянам надо болеть за ничью или победу хозяев - в таком случае встреча в Стокгольме уже не будет иметь турнирного значения, и Россия останется на первом месте в группе, дающем путевку в элитную Лигу А на следующий розыгрыш. Если же в Турции победят шведы, то тогда в очном поединке со скандинавами 20 ноября нашим футболистам будет нужна как минимум ничья.