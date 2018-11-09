Вышедшая в сентябре этого года стабильная версия операционной системы MIUI 10 уже доступна на нескольких десятках смартфонов Xiaomi, включая экс-флагманы Mi5, Mi6 и Mi8, а также бюджетные смартфоны серии Redmi.

По данным GSM Arena, в ближайшем будущем обновление получат еще более двадцати моделей смартфонов китайского производителя - причем как новых, так и вышедших несколько лет назад.

Вот полный список устройств, оказавшийся в распоряжении СМИ:

- Xiaomi Mi Max 2

- Xiaomi Mi 4s

- Xiaomi Mi 4c

- Xiaomi Mi 5s

- Xiaomi Mi 5s Plus

- Xiaomi Mi Max

- Xiaomi Mi 4

- Xiaomi Mi Max Prime

- Xiaomi Redmi 5A

- Xiaomi Redmi 4

- Xiaomi Redmi 4A

- Xiaomi Redmi 4X

- Xiaomi Redmi Note 5A

- Xiaomi Redmi Note 4

- Xiaomi Redmi Note 5A Prime

- Xiaomi Redmi Note 4X

- Xiaomi Redmi Note 4 (Mediatek)

- Xiaomi Redmi Pro

- Xiaomi Mi Note 3

- Xiaomi Redmi 5 Plus

Напомним, что MIUI 10, которая может базироваться на Android 8.1 Oreo или Android 9 Pie, добавляет портретный режим в смартфоны с одиночной камерой, имеет поддержку искусственного интеллекта, содержит новые наборы звуков и рингтонов, а также адаптирована под вытянутые безрамочные экраны с соотношением сторон 18:9 с вырезом и без него.