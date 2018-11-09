Вышедшая в сентябре этого года стабильная версия операционной системы MIUI 10 уже доступна на нескольких десятках смартфонов Xiaomi, включая экс-флагманы Mi5, Mi6 и Mi8, а также бюджетные смартфоны серии Redmi.
По данным GSM Arena, в ближайшем будущем обновление получат еще более двадцати моделей смартфонов китайского производителя - причем как новых, так и вышедших несколько лет назад.
Вот полный список устройств, оказавшийся в распоряжении СМИ:
- Xiaomi Mi Max 2
- Xiaomi Mi 4s
- Xiaomi Mi 4c
- Xiaomi Mi 5s
- Xiaomi Mi 5s Plus
- Xiaomi Mi Max
- Xiaomi Mi 4
- Xiaomi Mi Max Prime
- Xiaomi Redmi 5A
- Xiaomi Redmi 4
- Xiaomi Redmi 4A
- Xiaomi Redmi 4X
- Xiaomi Redmi Note 5A
- Xiaomi Redmi Note 4
- Xiaomi Redmi Note 5A Prime
- Xiaomi Redmi Note 4X
- Xiaomi Redmi Note 4 (Mediatek)
- Xiaomi Redmi Pro
- Xiaomi Mi Note 3
- Xiaomi Redmi 5 Plus
Напомним, что MIUI 10, которая может базироваться на Android 8.1 Oreo или Android 9 Pie, добавляет портретный режим в смартфоны с одиночной камерой, имеет поддержку искусственного интеллекта, содержит новые наборы звуков и рингтонов, а также адаптирована под вытянутые безрамочные экраны с соотношением сторон 18:9 с вырезом и без него.