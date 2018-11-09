Фестиваль русской речи стартовал в Таллине

Такое событие вызывает неподдельный интерес у молодежи: в нем принимают участие школьники не только таллинских школ, но и гости из других регионов страны.
В этом году в Таллин приехали около двухсот человек.
Фестиваль русской речи в столице Эстонии существует более десяти лет. За это время он приобрел большую популярность в учебных заведениях, где образовательный процесс построен как на русском, так и на эстонском языках, сообщает портал "Русский мир".
Приоритет всегда отдается ребятам, которые еще не принимали участия в мероприятии, а также новым школам и регионам.
Кстати, директор Института Пушкина в Таллине Инга Мангус называет этот фестиваль праздником русского языка. По ее мнению, русские и эстонцы должны знать языки друг друга, и тогда жизнь станет ярче и богаче.
Педагоги предлагают не превращать фестиваль в экзамен. Главное здесь - общение и дружба, которая продолжится и в дальнейшей жизни.