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1 ноября 2018 г. 15:05
"Родина"
Текст: Юлия Башарова
Родина - №1118 (11)

Хождение по мукам творчества

Фильмы об империалистической войне не поощрялись советским кинематографом
Кадр из кинофильма "Восемнадцатый год" по мотивам романа Алексея Толстого "Хождение по мукам". Режиссер Григорий Рошаль, сценарист Борис Чирсков. 1958 год. Фото: РИА Новости
Кадр из кинофильма "Восемнадцатый год" по мотивам романа Алексея Толстого "Хождение по мукам". Режиссер Григорий Рошаль, сценарист Борис Чирсков. 1958 год. Фото: РИА Новости

"Первый корнет Стрешнев"

Выход на экраны. 1928

Режиссеры. Михаил Чиаурели, Ефим Дзиган

Сюжет. 1917 год. Корнет военного оркестра Стрешнев узнает о планах своего командира расстрелять полк, где служит его сын.

Афиша фильма "Первый корнет Стрешнев" / wikimedia.org

Трилогия "Хождение по мукам". Часть 1. "Сестры"

Выход на экраны. 1957

Режиссер. Григорий Рошаль

Сюжет. 1914 год. Канун и начало Первой мировой. Петербургская жизнь двух сестер, Екатерины и Дарьи Булавиных, наполненная встречами и расставаниями, влюбленностями и разочарованиями.

Кадр из фильма "Хождение по мукам".

"Тихий Дон"

Выход на экраны. 1957

Режиссер. Сергей Герасимов

Сюжет. Сериал по одноименному роману нобелевского лауреата Михаила Шолохова о судьбе донского казачества, о его участии в Первой мировой и Гражданской войнах.

Кадр из фильма "Тихий Дон" / РИА Новости

"Агония"

Выход на экраны. 1985 (снят в 1974)

Режиссер. Элем Климов

Сюжет. 1916 год. "Святой старец" Григорий Распутин, ведущий разгульную жизнь при дворе императора Николая II, становится жертвой заговора. Действие развивается на фоне неудачного наступления русской армии под Барановичами.

Кадр из фильма "Агония"

"Моонзунд"

Выход на экраны. 1987

Режиссер. Александр Муратов

Сюжет. Фильм снят по роману Валентина Пикуля, наполнен батальными сценами и повествует о жизни офицеров и матросов Балтийского флота во время Первой мировой войны и революционных событий 1917 года.

Кадр из фильма "Моонзунд"

"Прекрасная незнакомка"

Выход на экраны. 1992

Режиссер. Ежи Гоффман

Сюжет. 1916 год. Поручик Обозов должен доставить в Стокгольм важные документы, но его планы нарушает очаровательная незнакомка, с которой он знакомится в поезде.

Кадр из фильма "Прекрасная незнакомка"

"Доктор Живаго"

Выход на экраны. 2005

Режиссер. Александр Прошкин

Сюжет. Повествование о жизни доктора-поэта Юрия Живаго на фоне трагических событий первой половины XX столетия, включая Первую мировую и Гражданскую войны.

Кадр из фильма "Доктор Живаго"

"Кромовъ"

Выход на экраны. 2009

Режиссер. Андрей Разенков

Сюжет. 1916 год. Полковник Алексей Кромов назначен военным агентом во Франции, на его счету баснословная сумма, вверенная ему для обеспечения императорской армии военными заказами. Прототипом главного героя стал граф А.А. Игнатьев.

Кадр из фильма "Кромовъ"

"Батальонъ"

Выход на экраны. 2015

Режиссер. Дмитрий Месхиев

Сюжет. 1917 год. Создание первых женских батальонов смерти для поднятия боевого духа русской армии.

"Герой"

Выход на экраны. 2016

Режиссер. Юрий Васильев

Сюжет. Любовь юной княжны Веры Чернышевой и поручика Андрея Долматова в разгар Первой мировой войны.

Кадр из фильма "Герой" / ТАСС

Темы дня:
#Первая мировая война
#Фильмы Родины