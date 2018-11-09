Где будем смотреть: Матч за мировую шахматную корону

В Лондоне стартует матч за мировую шахматную корону, в котором действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен сразится с претендентом из США Фабиано Каруаной.

События противостояния будет показывать тематический телеканал "Матч! Игра". Как сообщает пресс-служба "Матч ТВ", на "Игре" будут проходить прямые трансляции из Лондона, которые также будут доступны для просмотра онлайн на сайте matchtv.ru. Начало первого эфира запланировано сегодня на 20:20 по московскому времени.

Предполагается, что матч за звание чемпиона мира продлится до 28 ноября, если победитель не определится досрочно.

Напомним, что два года назад Карлсен сумел удержать титул в тяжелейшем противостоянии с российским гроссмейстером Сергеем Карякином. В этот раз Сергею на турнире претендентов не хватило лишь одно очка, чтобы вновь стать соперником Магнуса.