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09.11.2018 03:15
Рубрика: Экономика

Где в России выгоднее всего сдавать жилье в аренду

Текст: Ирина Жандарова
В северных регионах легче всего заработать на аренде квартиры, выяснили эксперты портала недвижимости Domofond.ru.
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости

Самый короткий срок окупаемости вложений в однокомнатную квартиру - в Воркуте. Он составляет чуть больше трех лет. В год собственник может заработать на аренде 31,8 процента стоимости квартиры. Второе место у Норильска, в котором можно получить за год 20,6 процентов стоимости однокомнатной квартиры. Целиком окупить вложения можно меньше, чем за пять лет. А в Североморске - немногим больше 6 лет, или 16,3 процента за год.

Названы регионы, отстающие по программе переселения из ветхого жилья

Окупаемость жилья рассчитывалась как отношение средней цены однокомнатной квартиры на вторичном рынке в городах России к средней годовой арендной ставке.

Топ-10 городов, однокомнатные квартиры в которых окупаются быстрее всего, находятся в северных и восточных регионах России. Республика Коми представлена в десятке лидеров не только Воркутой, но и занявшим 7-е место Усинском. Дальневосточные регионы - Хабаровский край, Магаданская область и Камчатский край - тоже вошли в топ-10 с городами Комсомольск-на-Амуре (8-е место), Магадан (7-е место) и Петропавловск-Камчатский (10-е место).

Нижние строки рейтинга заняли Владивосток, где покупка "однушки" окупится через 21 год, Ялта с окупаемостью в 18 лет и Москва. Доходность в столице чуть меньше 5,5 процента, а вложения будут возвращаться собственнику более 18 лет.

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