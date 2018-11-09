Глава МИД Австрии отменила визит в Россию из-за отставного полковника

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отменила визит в Москву, намеченный на 2-3 декабря. Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

Причиной стал скандал в Австрии, связанный с подозрениями, что отставной полковник австрийской армии сотрудничал с российскими спецслужбами. "Этот случай не поможет улучшить отношения с Россией", - заявил Курц.

Как рассказал канцлер на пресс-конференции, ныне находящийся в отставке полковник якобы поддерживал контакты с российской разведкой. В настоящее время, по словам Курца, минобороны Австрии задействовало органы юстиции для расследования имеющейся информации, идет следствие.