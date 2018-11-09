Голикова: Услугу по адаптации инвалидов на рабочем месте введут с 2019 года

С начала следующего года в России появится новая услуга для инвалидов - сопровождение при трудоустройстве и адаптации на рабочем месте.

Об этом сказала вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

Она уточнила, что сопровождение - это индивидуальная помощь не работающему человеку при трудоустройстве, создание для него условий, чтобы он мог работать, помощь в профадаптации на новом месте, формирование путей, по которым он сможет добираться на работу, обратно домой и передвигаться по организации, где будет трудиться.

Особое внимание уделяется сопровождению молодых инвалидов. По словам вице-премьера, одна из главных задач - это трудоустройство людей с ограниченными возможностями здоровья молодого возраста, которые получили образование и нуждаются в работе. Помощь в трудоустройстве и адаптации им должна оказываться в кратчайшие сроки после того, как они завершат учебу.