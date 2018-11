Группа Muse выпустила первый за три года альбом

Выходцы из брит-попа 90-х, Muse превратились теперь в одну из самых коммерчески и творчески успешных групп стадионного рока. Их туры проходят с исполинским размахом, по самым престижным и вместительным аренам мира. Но новые альбомы у английского трио не выходили с 2015 года, когда релиз Drones сразу же возглавил хит-парады в 21 стране мира. Очевидно, что схожая судьба ждет и "Теорию моделирования" - именно так переводится название нового диска Muse.

Одновременно с релизом альбома Simulation Theory 9 ноября Muse опубликовали и два новых видео. Break It To Me - это чарующая, драматичная и мелодичная композиция, с элементами брейк-бита и электронными, диджейскими сбивками. А Propaganda манит завораживающей ориентальной мистичностью, сбивчивыми барабанами и хаотичной атмосферой сумбура, над которыми парит и ворожит нежный, обволакивающий голос фронтмена Мэттью Беллами.

Впервые Muse сняли на видео все песни альбома. Особенно впечатлили также прекрасная, пылкая баллада Something Human. И трек Pressure - размашистый, резкий и взрывной на эмоции и гитарные соло.

Восьмой студийный диск Muse получился очень эмоциональным, мелодичным и разноплановым. А еще - очень технологичным и инновационным по звуку: в отдельных композициях гитары, бас, ударные предельно точно и точечно дополняют электронные тембры и лупы. Причем, среди продюсеров альбома значится и Тимбалэнд, работавший прежде и с Джастином Тимберлейком, и с Duran Duran.

Simulation Theory вышел сразу в нескольких форматах: цифровой загрузки, на CD, "виниле", а также на кассетах (тоже возвращающийся в моду формат). Будет издан и двойной box-set.

Ведь новых песен и их версий, а также концертных записей у Muse за три года накопилось много. Поэтому их восьмой альбом будет существовать в трех вариантах: стандартном (11 треков), коллекционном (16 треков) и коллекционный расширенный (21).

Новая музыка Muse того, безусловно, стоит.