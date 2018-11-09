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09.11.2018 01:58
Рубрика: В мире

Грузовой поезд без машиниста проехал по Калгари

Неуправляемый грузовой поезд проехал по крупному канадскому городу. Инцидент произошел на юго-востоке Калгари.

Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Канаде

Состав из 80 вагонов (длина почти 1,5 километра) проехал без машиниста 230 метров. В результате никто не пострадал, по факту ЧП проводится расследование. Куда делся машинист, ТАСС не сообщает.

Добавим, что пять лет назад в другом канадском городе Лак-Межантик сошел с рельсов состав из 72 цистерн с нефтью. В результате катастрофы погибли 47 жителей города, пожаром было уничтожено свыше 40 зданий.

В мире Северная и Центральная Америка Канада
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