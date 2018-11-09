Характеристики нового "Яндекс.Телефона" утекли в интернет

Мобильный аналитик Эльдар Муртазин опубликовал в своем блоге в Twitter изображение коробки, в которой предположительно будет поставляться новый смартфон "Яндекса". Устройство, если верить фотографии, получит название "Яндекс.Телефон".

А я уже волноваться начал и переживать. Вот только цена сильно смущает. Не полетит никак. Впрочем как и "успешная" колонка pic.twitter.com/YKJxtdxnwA — Eldar Murtazin (@eldarmurtazin) 9 ноября 2018 г.

Смартфон обзаведется восьмиядерным процессором (марка неизвестна), 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб постоянной, экраном 5,65 дюйма с разрешением FullHD+ (вероятно, экран будет иметь тонкие рамки), а также модуль NFC для бесконтактных платежей.

Изготавливаться новинка будет в Китае. Что касается цены, то, по имеющимся данным, она может составить 15-20 тысяч рублей.

Отметим, что это не первая попытка "Яндекса" выйти на рынок смартфонов. Еще в 2014 году компания представила мобильные устройства, работающие на базе платформы "Яндекс.Кит". Впоследствии проект был свернут.