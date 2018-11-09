У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Характеристики нового "Яндекс.Телефона" утекли в интернет

09.11.2018,  
13:06
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Мобильный аналитик Эльдар Муртазин опубликовал в своем блоге в Twitter изображение коробки, в которой предположительно будет поставляться новый смартфон "Яндекса". Устройство, если верить фотографии, получит название "Яндекс.Телефон".

Смартфон обзаведется восьмиядерным процессором (марка неизвестна), 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб постоянной, экраном 5,65 дюйма с разрешением FullHD+ (вероятно, экран будет иметь тонкие рамки), а также модуль NFC для бесконтактных платежей.

В Россию приходит самый мощный в мире смартфон, известна цена
Nokia 9 с пятью камерами засветился на видео в интернете

Изготавливаться новинка будет в Китае. Что касается цены, то, по имеющимся данным, она может составить 15-20 тысяч рублей.

Отметим, что это не первая попытка "Яндекса" выйти на рынок смартфонов. Еще в 2014 году компания представила мобильные устройства, работающие на базе платформы "Яндекс.Кит". Впоследствии проект был свернут.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
гаджеты
Фото: youtube.com
В Китае представили первого виртуального телеведущего 01:50
смартфоны
Фото: ТАСС / Yuri Smityuk
Видео: Идущий на нерест лосось кидается под колеса джипа 00:04
Яндекс
Фото: depositphotos.com
В Сети осудили оригинальное предложение руки сердца 08.11.2018
Яндекс.Услуги стали доступны для всех 01.11.2018
На 1 ноября намечено подписание "антипиратского" меморадума 30.10.2018