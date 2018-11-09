Законопроект Ивановской области "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Настоящий Закон принят в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Уставом Ивановской области в целях регулирования бюджетных правоотношений.

Статья 1. Основные характеристики областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Утвердить основные характеристики областного бюджета:

1. На 2019 год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового регионального продукта в размере 221809,9 млн. руб. и уровня инфляции 4,4 процента (декабрь 2019 года к декабрю 2018 года):

1) общий объем доходов областного бюджета в сумме 36665742624,06 руб.;

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 36303654153,11 руб.;

3) профицит областного бюджета в сумме 362088470,95 руб.

2. На 2020 год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового регионального продукта в размере 235974,7 млн. руб. и уровня инфляции 3,9 процента (декабрь 2020 года к декабрю 2019 года):

1) общий объем доходов областного бюджета в сумме 33716008311,78 руб.;

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 32933441993,74 руб.;

3) профицит областного бюджета в сумме 782566318,04 руб.

3. На 2021 год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового регионального продукта в размере 253744,8 млн. руб. и уровня инфляции 4,0 процента (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года):

1) общий объем доходов областного бюджета в сумме 33926610358,81 руб.;

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 32464311910,44 руб.;

3) профицит областного бюджета в сумме 1462298448,37 руб.

Статья 2. Нормативы распределения доходов

1. Утвердить нормативы распределения доходов между областным бюджетом, бюджетом территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области и бюджетами муниципальных образований Ивановской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Установить дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных образований от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих распределению между областным бюджетом и местными бюджетами, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Показатели доходов областного бюджета

1. Утвердить доходы областного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов областного бюджета, утвержденного статьей 1 настоящего Закона, объем межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального бюджета:

1) на 2019 год в сумме 16237301667,00 руб.;

2) на 2020 год в сумме 12740784167,00 руб.;

3) на 2021 год в сумме 12178209467,00 руб.

Статья 4. Главные администраторы доходов областного бюджета

Утвердить перечень главных администраторов доходов областного бюджета, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 5. Главные администраторы доходов местных бюджетов

Закрепить источники доходов местных бюджетов за главными администраторами доходов - исполнительными органами государственной власти Ивановской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Статья 6. Источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

Статья 7. Главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита областного бюджета

Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 7 к настоящему Закону.

Статья 8. Бюджетные ассигнования областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Ивановской области и не включенным в государственные программы Ивановской области направлениям деятельности органов государственной власти Ивановской области (государственных органов Ивановской области)), группам видов расходов классификации расходов областного бюджета:

1) на 2019 год согласно приложению 8 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 9 к настоящему Закону.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета:

1) на 2019 год согласно приложению 10 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону.

3. Утвердить в пределах общего объема расходов областного бюджета, утвержденного статьей 1 настоящего Закона:

1) общий объем условно утвержденных расходов:

а) на 2020 год в сумме 750000000,00 руб.;

б) на 2021 год в сумме 1450000000,00 руб.;

2) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств:

а) на 2019 год в сумме 2761397390,23 руб.;

б) на 2020 год в сумме 2293919862,93 руб.;

в) на 2021 год в сумме 2347888865,20 руб.

4. Установить размер резервного фонда Правительства Ивановской области:

а) на 2019 год в сумме 185000000,00 руб.;

б) на 2020 год в сумме 100000000,00 руб.;

в) на 2021 год в сумме 100000000,00 руб.

5. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Ивановской области:

а) на 2019 год в сумме 2850615445,75 руб.;

б) на 2020 год в сумме 3007698984,35 руб.;

в) на 2021 год в сумме 2939442584,35 руб.

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 12 к настоящему Закону.

7. Утвердить объемы бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и детей, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 13 к настоящему Закону.

8. Установить, что предоставление из областного бюджета субсидий иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, а также юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг осуществляется в порядках, установленных Правительством Ивановской области, в случаях, если расходы на их предоставление предусмотрены государственными программами Ивановской области.

Статья 9. Особенности установления отдельных расходных обязательств Ивановской области

1. Установить, что в 2019 году обеспечение питанием спасателей поисково-спасательного отряда областного государственного казенного учреждения "Управление по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности Ивановской области" при несении круглосуточного дежурства осуществляется из расчета 100 руб. за дежурство.

2. Установить денежный эквивалент натуральных норм обеспечения выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств областного бюджета, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, в размерах:

1) на 2019 год - 43106 руб.;

2) на 2020 год - 43106 руб.;

3) на 2021 год - 43106 руб.

3. Определить с 01.01.2019 размеры:

1) денежных выплат:

а) ветеранам труда, ветеранам труда Ивановской области - 387,97 руб.;

б) труженикам тыла - 567,76 руб.;

в) реабилитированным лицам - 605,61 руб.;

г) лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, - 491,01 руб.;

2) пособия на ребенка - 248,13 руб.;

3) регионального студенческого (материнского) капитала - 52050,00 руб.;

4) единовременной выплаты на улучшение жилищных условий - 104100,00 руб.

4. Определить с 01.01.2019 с учетом размера индексации 1,044 размеры подлежащих ежегодной индексации:

1) выплаты на содержание ребенка, переданного на патронат, - 6455,41 руб.;

2) ежемесячного дополнительного материального обеспечения лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в области физической культуры и спорта, - 5654,11 руб.;

3) опекунского пособия, выплаты на содержание ребенка, переданного на воспитание в приемную семью, - 5939,50 руб.

4) регионального материнского (семейного) капитала - 58176,62 руб.;

5) денежной выплаты работникам учреждений социальной сферы в сельской местности и поселках, а также пенсионерам из их числа (за исключением педагогических работников образовательных учреждений, работников физкультурно-спортивных организаций и пенсионеров из их числа) - 622,38 руб.

5. Определить с 01.01.2020 размеры:

1) денежных выплат:

а) ветеранам труда, ветеранам труда Ивановской области - 387,97 руб.;

б) труженикам тыла - 567,76 руб.;

в) реабилитированным лицам - 605,61 руб.;

г) лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, - 491,01 руб.;

2) пособия на ребенка - 248,13 руб.;

3) регионального студенческого (материнского) капитала - 52050,00 руб.;

4) единовременной выплаты на улучшение жилищных условий - 104100,00 руб.

6. Определить с 01.01.2020 с учетом размера индексации 1,039 размеры подлежащих ежегодной индексации:

1) выплаты на содержание ребенка, переданного на патронат, - 6707,17 руб.;

2) ежемесячного дополнительного материального обеспечения лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в области физической культуры и спорта, - 5874,62 руб.;

3) опекунского пособия, выплаты на содержание ребенка, переданного на воспитание в приемную семью, - 6171,14 руб.;

4) денежной выплаты работникам учреждений социальной сферы в сельской местности и поселках, а также пенсионерам из их числа (за исключением педагогических работников образовательных учреждений, работников физкультурно-спортивных организаций и пенсионеров из их числа) - 646,65 руб.;

7. Определить с 01.01.2021 размеры:

1) денежных выплат:

а) ветеранам труда, ветеранам труда Ивановской области - 387,97 руб.;

б) труженикам тыла - 567,76 руб.;

в) реабилитированным лицам - 605,61 руб.;

г) лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, - 491,01 руб.;

2) пособия на ребенка - 248,13 руб.;

3) регионального студенческого (материнского) капитала - 52050,00 руб.;

4) единовременной выплаты на улучшение жилищных условий - 104100,00 руб.

8. Определить с 01.01.2021 с учетом размера индексации 1,04 размеры подлежащих ежегодной индексации:

1) выплаты на содержание ребенка, переданного на патронат, - 6975,46 руб.;

2) ежемесячного дополнительного материального обеспечения лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в области физической культуры и спорта, - 6109,60 руб.;

3) опекунского пособия, выплаты на содержание ребенка, переданного на воспитание в приемную семью, - 6417,99 руб.;

4) денежной выплаты работникам учреждений социальной сферы в сельской местности и поселках, а также пенсионерам из их числа (за исключением педагогических работников образовательных учреждений, работников физкультурно-спортивных организаций и пенсионеров из их числа) - 672,52 руб.

Статья 10. Межбюджетные трансферты, предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 2019 году в сумме 11727674489,58 руб., в 2020 году в сумме 10843456777,75 руб., в 2021 году в сумме 10471900709,75 руб., в том числе:

1) бюджетам муниципальных образований:

а) в 2019 году в сумме 11645920889,58 руб., в том числе:

дотаций - 4066930185,00 руб.;

субсидий - 1985388286,17 руб.;

субвенций - 5593602418,41 руб.;

б) в 2020 году в сумме 10762203177,75 руб., в том числе:

дотаций - 3397105641,00 руб.;

субсидий - 1550470827,15 руб.;

субвенций - 5814626709,60 руб.;

в) в 2021 году в сумме 10390647109,75 руб.;

дотаций - 3397105641,00 руб.;

субсидий - 912866743,15 руб.;

субвенций - 6080674725,60 руб.;

2) бюджетам государственных внебюджетных фондов:

а) в 2019 году в сумме 81753600,00 руб.;

б) в 2020 году в сумме 81253600,00 руб.;

в) в 2021 году в сумме 81253600,00 руб.

2. Установить значения:

1) критерия выравнивания финансовых возможностей городских поселений (включая городские округа) по осуществлению органами местного самоуправления городских поселений (включая городские округа) полномочий по решению вопросов местного значения поселений на 2019 год 839,45 руб., на 2020 и 2021 годы 772,74 руб. на одного жителя;

2) критерия выравнивания финансовых возможностей сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления сельских поселений полномочий по решению вопросов местного значения поселений на 2019 год 3,61, на 2020 и 2021 годы 3,56;

3) критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2019 год 1,7, на 2020 и 2021 годы 1,62.

3. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений:

а) на 2019 год в сумме 1189508900,00 руб.;

б) на 2020 год в сумме 1128766041,00 руб.;

в) на 2021 год в сумме 1128766041,00 руб.

4. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов):

а) на 2019 год в сумме 2480154000,00 руб.;

б) на 2020 год в сумме 2268339600,00 руб.;

в) на 2021 год в сумме 2268339600,00 руб.

5. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 14 к настоящему Закону.

6. Установить, что распределение субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований, предусмотренных в рамках реализации государственных программ Ивановской области настоящим Законом, за исключением субсидий и иных межбюджетных трансфертов, распределение которых утверждено приложением 14 к настоящему Закону, утверждается Правительством Ивановской области.

7. Установить, что предоставление из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Ивановской области, предусмотренных настоящим Законом, осуществляется в порядках, установленных Правительством Ивановской области.

8. Установить, что перечисление межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета в местный бюджет в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение (далее - межбюджетные трансферты), может осуществляться в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты. При этом перечисление субсидий производится в доле, соответствующей уровню софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, установленному соглашениями о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам.

Перечень межбюджетных трансфертов из областного бюджета в местные бюджеты, предоставление которых осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, утверждается Правительством Ивановской области.

Установить, что полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, указанных в абзаце втором настоящей части, осуществляет Управление Федерального казначейства по Ивановской области на основании решений главных распорядителей средств областного бюджета.

Статья 11. Особенности исполнения областного бюджета

1. Установить, что остатки субсидий, предоставленных в 2018 году государственным бюджетным и автономным учреждениям Ивановской области на выполнение государственного задания, в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания, подлежат в срок до 1 марта 2019 года возврату в областной бюджет в соответствии с порядком, установленным Правительством Ивановской области.

2. Установить, что Управление Федерального казначейства по Ивановской области осуществляет в установленном Правительством Российской Федерации порядке на основании обращения Департамента финансов Ивановской области казначейское сопровождение:

1) субсидий, предоставляемых из областного бюджета некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области" на обеспечение её деятельности;

2) средств, получаемых некоммерческой организацией "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области" за счёт взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, уплаченных собственниками помещений в многоквартирных домах;

3) расчётов, связанных с исполнением контрактов (договоров), источником финансового обеспечения которых являются субсидии и средства, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящей части;

4) субсидий, предоставляемых из областного бюджета юридическим лицам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые из федерального бюджета бюджету Ивановской области, в целях софинансирования расходных обязательств Ивановской области по поддержке отраслей промышленности и сельского хозяйства, а также авансов по контрактам (договорам), источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии.

Установить, что положения настоящего подпункта не распространяются на средства, предоставляемые из областного бюджета в виде грантов начинающим фермерам на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, на развитие семейных животноводческих ферм и сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально-технической базы.

Статья 12. Государственные внутренние заимствования Ивановской области, государственный внутренний долг Ивановской области и расходы на его обслуживание, предоставление государственных гарантий Ивановской области

1. Утвердить верхний предел государственного внутреннего долга Ивановской области:

1) на 1 января 2020 года в сумме 16013946424,92 руб., в том числе по государственным гарантиям в сумме 0,00 руб.;

2) на 1 января 2021 года в сумме 15278743384,21 руб., в том числе по государственным гарантиям в сумме 0,00 руб.;

3) на 1 января 2022 года в сумме 13821171490,50 руб., в том числе по государственным гарантиям в сумме 0,00 руб.

2. Установить предельный объем государственного долга Ивановской области:

1) на 2019 год в сумме 20000000000,00 руб.;

2) на 2020 год в сумме 20000000000,00 руб.;

3) на 2021 год в сумме 21000000000,00 руб.

3. Утвердить объем расходов на обслуживание государственного долга Ивановской области:

1) на 2019 год в сумме 688983833,97 руб., в том числе 8294333,88 руб. на уплату процентов за рассрочку реструктурированной задолженности по федеральным бюджетным кредитам, из них:

149268,58 руб. на уплату процентов за рассрочку реструктурированной в 2015 году задолженности по предоставленному бюджету Ивановской области из федерального бюджета бюджетному кредиту для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) в соответствии с дополнительным соглашением № 2 к Соглашению от 23 апреля 2010 г. № 01-01-06/06-115 о предоставлении бюджету Ивановской области из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) от 30 марта 2015 г.;

8145065,30 руб. на уплату процентов за рассрочку реструктурированной в 2017 году задолженности по предоставленным бюджету Ивановской области из федерального бюджета бюджетным кредитам для частичного покрытия дефицита бюджета Ивановской области, в том числе:

444817,97 руб. по дополнительному соглашению № 1 к Соглашению от 03.12.2015 № 01-01-06/06-226 о предоставлении бюджету Ивановской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Ивановской области от 29.12.2017;

4594430,66 руб. по дополнительному соглашению № 1 к Соглашению от 24.10.2016 № 01-01-06/06-239 о предоставлении бюджету Ивановской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Ивановской области от 29.12.2017;

226198,08 руб. по дополнительному соглашению № 1 к Соглашению от 31.05.2017 № 01-01-06/06-162 о предоставлении бюджету Ивановской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Ивановской области от 29.12.2017;

793165,10 руб. по дополнительному соглашению № 1 к Соглашению от 11.07.2017 № 01-01-06/06-187 о предоставлении бюджету Ивановской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Ивановской области от 29.12.2017;

2086453,49 руб. по дополнительному соглашению № 1 к Соглашению от 25.12.2017 № 01-01-06/06-389 о предоставлении бюджету Ивановской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Ивановской области от 29.12.2017;

2) на 2020 год в сумме 729139083,22 руб., в том числе 7828460,92 руб. на уплату процентов за рассрочку реструктурированной задолженности по федеральным бюджетным кредитам, из них:

149268,58 руб. на уплату процентов за рассрочку реструктурированной в 2015 году задолженности по предоставленному бюджету Ивановской области из федерального бюджета бюджетному кредиту для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) в соответствии с дополнительным соглашением № 2 к Соглашению от 23 апреля 2010 г. № 01-01-06/06-115 о предоставлении бюджету Ивановской области из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) от 30 марта 2015 г.;

7679192,34 руб. на уплату процентов за рассрочку реструктурированной в 2017 году задолженности по предоставленным бюджету Ивановской области из федерального бюджета бюджетным кредитам для частичного покрытия дефицита бюджета Ивановской области, в том числе:

419375,74 руб. по дополнительному соглашению № 1 к Соглашению от 03.12.2015 № 01-01-06/06-226 о предоставлении бюджету Ивановской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Ивановской области от 29.12.2017;

4331643,20 руб. по дополнительному соглашению № 1 к Соглашению от 24.10.2016 № 01-01-06/06-239 о предоставлении бюджету Ивановской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Ивановской области от 29.12.2017;

213260,23 руб. по дополнительному соглашению № 1 к Соглашению от 31.05.2017 № 01-01-06/06-162 о предоставлении бюджету Ивановской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Ивановской области от 29.12.2017;

747798,47 руб. по дополнительному соглашению № 1 к Соглашению от 11.07.2017 № 01-01-06/06-187 о предоставлении бюджету Ивановской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Ивановской области от 29.12.2017;

1967114,70 руб. по дополнительному соглашению № 1 к Соглашению от 25.12.2017 № 01-01-06/06-389 о предоставлении бюджету Ивановской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Ивановской области от 29.12.2017.

3) на 2021 год в сумме 822851581,60 руб., в том числе 6893755,51 руб. на уплату процентов за рассрочку реструктурированной задолженности по федеральным бюджетным кредитам, из них:

149268,58 руб. на уплату процентов за рассрочку реструктурированной в 2015 году задолженности по предоставленному бюджету Ивановской области из федерального бюджета бюджетному кредиту для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) в соответствии с дополнительным соглашением № 2 к Соглашению от 23 апреля 2010 г. № 01-01-06/06-115 о предоставлении бюджету Ивановской области из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) от 30 марта 2015 г.;

6744486,93 руб. на уплату процентов за рассрочку реструктурированной в 2017 году задолженности по предоставленным бюджету Ивановской области из федерального бюджета бюджетным кредитам для частичного покрытия дефицита бюджета Ивановской области, в том числе:

368329,65 руб. по дополнительному соглашению № 1 к Соглашению от 03.12.2015 № 01-01-06/06-226 о предоставлении бюджету Ивановской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Ивановской области от 29.12.2017;

3804398,90 руб. по дополнительному соглашению № 1 к Соглашению от 24.10.2016 № 01-01-06/06-239 о предоставлении бюджету Ивановской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Ивановской области от 29.12.2017;

187302,36 руб. по дополнительному соглашению № 1 к Соглашению от 31.05.2017 № 01-01-06/06-162 о предоставлении бюджету Ивановской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Ивановской области от 29.12.2017;

656777,01 руб. по дополнительному соглашению № 1 к Соглашению от 11.07.2017 № 01-01-06/06-187 о предоставлении бюджету Ивановской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Ивановской области от 29.12.2017;

1727679,01 руб. по дополнительному соглашению № 1 к Соглашению от 25.12.2017 № 01-01-06/06-389 о предоставлении бюджету Ивановской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Ивановской области от 29.12.2017.

4. Утвердить программу государственных внутренних заимствований Ивановской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 15 к настоящему Закону.

5. Утвердить программу государственных гарантий Ивановской области в валюте Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 16 к настоящему Закону.

Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов государственные гарантии Ивановской области не предоставляются.

Статья 13. Предоставление бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований

1. Установить, что бюджетные кредиты бюджетам муниципальных образований предоставляются в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов в целях:

1) частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных образований;

2) покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образований.

2. Установить, что бюджетные кредиты предоставляются бюджетам муниципальных образований при соблюдении требований бюджетного законодательства Российской Федерации о предельных размерах муниципального долга и дефицита бюджета муниципального образования.

3. Установить сроки предоставления бюджетных кредитов:

1) в целях частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных образований на срок до трех лет;

2) в целях покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образований, на срок, не выходящий за пределы соответствующего финансового года.

4. Установить общий объем бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований:

1) в целях частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных образований в сумме по 50000000,00 руб. на каждый финансовый год;

2) в целях покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образований, в сумме по 50000000,00 руб. на каждый финансовый год.

5. Установить плату за пользование бюджетными кредитами:

1) предоставленными в целях частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных образований в размере 0,75 ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации на день заключения договора о предоставлении бюджетного кредита;

2) предоставленными в целях покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образований, в размере 0,5 ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации на день заключения договора о предоставлении бюджетного кредита.

6. Бюджетные кредиты бюджетам муниципальных образований предоставляются без обеспечения исполнения обязательств по возврату бюджетных кредитов.

7. Порядки предоставления (использования, возврата) бюджетных кредитов устанавливаются Правительством Ивановской области.

Статья 14. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования.

Губернатор Ивановской области С.С.Воскресенский

Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией