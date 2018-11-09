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09.11.2018 12:33
Рубрика: Власть

Кабмин повысил размер выплаты за незаконную добычу икры

Текст: Владимир Кузьмин

Правительство повысило размер выплаты за незаконную добычу водных биоресурсов. Так, компенсация за одну "голову" осетра выросла с 8350 рублей до 138-160 тысяч.

Фото: Мордасов Михаил/ PhotoXPress.ru
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Премьер-министр Дмитрий Медведев постановлением кабинета министров утвердил новые таксы для исчисления размера ущерба, причиняемого водным биологическим ресурсам. Штрафы за незаконный лов отдельных видов выросли в десть раз.

Если до сих пор за незаконно пойманного лосося нужно было компенсировать 1250 рублей, то теперь эта сумма увеличена до 13675 рублей. Камчатский краб по постановлению от 2000 года оценивался в 835 рублей, сейчас такса повышена до 7184 рублей за один экземпляр.

Браконьерство ради икры тоже значительно "подорожало". За килограмм черной икры придется выплатить от 55 до 82 тысяч рублей (ранее - всего 5-8 тысяч), а за килограмм красной - 27,5 тысячи (в предыдущей редакции документа - 3340 рублей).

Власть Работа власти Экономика Отрасли Ресурсы Правительство Председатель Правительства
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