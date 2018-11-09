Колокольцев заявил о сокращении числа тяжких преступлений в России

Число совершаемых наиболее тяжких преступлений, в частности, таких как разбой, убийства, грабежи, в последние годы в стране падает. Об этом в преддверии профессионального праздника полицейских (отмечается 10 ноября) рассказал министр внутренних дел России генерал полиции Владимир Колокольцев.

"В последние годы существенно сократилась преступность и, прежде всего, ее тяжкие, наиболее опасные виды. Так, на 27 процентов сократилось количество убийств, на половину - число разбойных нападений и грабежей", - рассказал глава МВД в эфире телеканала "Россия-24".

Министр добавил, что ежегодно фиксируется твердая динамика сокращения квартирных краж, хищений автотранспорта, а уличная преступность сократилась на 7 процентов.

В то же время руководство МВД беспокоит увеличение страховых видов мошенничества и увеличение числа афер с использованием платежных карт.