Король упал с доски после первого хода Каруаны в матче с Карлсеном

В разгаре первая партия матча между действующим чемпионом Магнусом Карлсеном и Фабиано Каруаной, где сильнейшие на планете шахматные гроссмейстеры борются за звание чемпиона мира. Напомним, что впервые за долгое время номер один (Карлсен) и номер два (Каруана) рейтинга ФИДЕ встретились для такого противостояния. В прошлый раз такое было в далеком 1990 году, когда матч за мировое лидерство играли Гарри Каспаров и Анатолий Карпов.

Первой партии матча был дан позитивный старт от известного голливудского актера Вуди Харрельсона, который совершал первый символический ход и в первой партии матча Карлсен - Карякин в 2016 году в Нью-Йорке. Но если в прошлый раз в Нью-Йорке Вуди актер покорно сделал тот ход, который показал ему Карлсен, сегодня актер решил пошутить. И после того, как Каруана, которому по жребию достались белые фигуры, указал Харрельсону на "e2-e4", актер двинул пешку "d2" на "d4", да еще и уронил с доски белого короля. Карлсена подобная шутка насмешила, а вот Каруане было не очень весело. Мгновение в недоумении, и американский гроссмейстер тоже улыбался, осознав подвох, а довольный собой Харрельсон скорректировал ход на верный.

"Я хотел разрядить обстановку и добавить немного юмора в шахматы, - сказал позже Харрельсон. - Кажется, моя шутка понравилась игрокам! Правда, Каруане чуть меньше…"

Голливудский актер, ставший настоящим завсегдатаем первенств за шахматную корону, сообщил, что всячески старается удерживать нейтралитет в вопросе в пристрастий к игрокам, однако, очевидно, что его душа расположена к своему земляку. Вчера на гала-открытии первенстве в музее Виктории и Альберта в Лондоне, актер почти по-отечески желал удачи соотечественнику.

На доске достаточно оперативно разыграна сицилианская защита. Карлсен довольно быстро ушел от теоретических изысков и перешел к построению конкретной перспективной позиции, с виду лишенной высокой шахматной эстетики.

Возможно, именно такие позиции предпочитает играть и выигрывать чемпион, и, можно предположить, поэтому Карлсена зачастую называют "мастеров выигрывать равные позиции".

Вуди Харрельсон, делая первый символический ход, роняет белого короля на глазах Фабиано Каруаны. Фото: Анна Каляева / РГ.

Каруане, с его стороны, удалось свести партию к одному из его излюбленных вариантов "сицилианки", сдвоив противнику пешки и создав ему малоподвижную печную структуру.

Американец вначале получил некоторое темповое преимущество, однако возможность дальнейший его атаки неочевидна. Мало того, вероятно его попадание в цейтнот.

"Иногда Магнус теряет чувство страха, но так или иначе пока он ведет игру блестяще!" - комментирует в микроблоге Александр Грищук.

Таким образом, у белых аккуратно и красиво расположены фигуры на доске. Но как продолжать - непонятно.

"У белых проблемы", - считает восьмикратный чемпион России Петр Свидлер.

Хватит ли сил белым защититься и не проиграть? Скоро мы это узнаем, ответ даст окончание партии.

Напомним, что американский гроссмейстер Фабиано Каруана завоевал право побороться за шахматную корону в марте этого года, выиграв турнир претендентов в Берлине. Призовой фонд матча за звание чемпиона 1 миллион евро, 60% из которого получит победитель, 40% - проигравший.