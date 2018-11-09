Законопроект Костромской области "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Статья 1. Основные характеристики областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 25 400 886,9 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 7 532 623,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 26 696 973,0 тыс. рублей;

3) дефицит областного бюджета в сумме 1 296 086,1 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2020 год и на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2020 год в сумме 23 036 804,4 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 4 427 106,4 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 23 484 996,3 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 3 660 826,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета на 2020 год в сумме 24 897 733,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 549 250,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 25 410 005,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 258 572,0 тыс. рублей;

3) дефицит областного бюджета на 2020 год в сумме 1 860 929,4 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 1 925 008,8 тыс. рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между областным бюджетом, бюджетом территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской области, бюджетами муниципальных образований, входящих в состав Костромской области

Утвердить в соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации нормативы распределения доходов между областным бюджетом, бюджетом территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской области, бюджетами муниципальных районов (городских округов), входящих в состав Костромской области, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

Статья 3. Дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации

Установить дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 4. Индексация ставок отдельных видов платежей на 2019 год

Установить, что ставки платы для граждан по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд, предусмотренные Законом Костромской области от 9 марта 2007 года № 120-4-ЗКО "О заготовке гражданами древесины для собственных нужд на территории Костромской области", применяются в 2019 году с коэффициентом 2,27.

Статья 5. Главные администраторы доходов областного бюджета, главные администраторы источников финансирования дефицита областного бюджета, органы государственной власти Костромской области, осуществляющие администрирование доходов местных бюджетов

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов областного бюджета и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета согласно приложению 3 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета согласно приложению 4 к настоящему Закону.

3. Утвердить перечень органов государственной власти Костромской области, осуществляющих администрирование доходов местных бюджетов, и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Статья 6. Особенности использования средств, полученных государственными унитарными предприятиями Костромской области

Установить, что государственные унитарные предприятия Костромской области по итогам деятельности за 2019 год, 2020 год, 2021 год перечисляют в областной бюджет часть прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, по нормативу в размере 50 процентов.

Статья 7. Прогнозируемые доходы областного бюджета

Утвердить прогнозируемые доходы областного бюджета на 2019 год согласно приложению 6 к настоящему Закону, на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 7 к настоящему Закону.

Статья 8. Условия предоставления инвестиционного налогового кредита

Инвестиционный налоговый кредит по договорам, заключенным в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов, по налогу на прибыль организаций в части, подлежащей зачислению в областной бюджет, а также по региональным налогам предоставляется на срок от одного года до пяти лет с взиманием процентов на сумму кредита в размере одной второй ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действо¬вавшей за период договора об инвестиционном налоговом кредите.

Статья 9. Особенности использования средств, получаемых государственными учреждениями Костромской области

Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное распоряжение казенных, бюджетных и автономных учреждений Костромской области в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Костромской области, учитываются на лицевых счетах, открытых им в финансовом органе Костромской области, в порядке, установленном финансовым органом Костромской области.

Статья 10. Бюджетные ассигнования областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Костромской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2019 год согласно приложению 8 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 9 к настоящему Закону.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета:

1) на 2019 год согласно приложению 10 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ Костромской области по программам и главным распорядителям средств областного бюджета:

1) на 2019 год согласно приложению 12 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 13 к настоящему Закону.

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год в сумме 3 294 923,1 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 2 902 815,2 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 2 946 070,9 тыс. рублей.

Статья 11. Резервный фонд администрации Костромской области

Утвердить размер Резервного фонда администрации Костромской области на 2019 год в сумме 20 000 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 20 000 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 20 000 тыс. рублей.

Статья 12. Дорожный фонд Костромской области

Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Костромской области на 2019 год в размере 2 924 024,4 тыс. рублей, на 2020 год в размере 2 918 936,6 тыс. рублей, на 2021 год в размере 2 996 555,0 тыс. рублей.

Статья 13. Инвестиционный фонд Костромской области

Утвердить размер Инвестиционного фонда Костромской области на 2019 год в сумме 5 000,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 5 000,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 5 000,0 тыс. рублей.

Статья 14. Резервный фонд Костромской области

Утвердить размер Резервного фонда Костромской области на 2019 год в сумме 5 000,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 5 000,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 5 000,0 тыс. рублей.

Статья 15. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности органов государственной власти Костромской области и казенных учреждений Костромской области

1. Установить, что органы государственной власти Костромской области не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2019 году численности государственных гражданских служащих Костромской области и работников казенных учреждений Костромской области, за исключением случаев, связанных с изменением состава и (или) функций исполнительных органов государственной власти Костромской области и казенных учреждений Костромской области.

2. Увеличить (проиндексировать) с 1 октября 2019 года в 1,043 раза размеры ежемесячного денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности Костромской области, и окладов месячного денежного содержания государственных гражданских служащих Костромской области, а также месячных должностных окладов работников органов государственной власти Костромской области, государственных органов Костромской области, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Костромской области.

Статья 16. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, а также некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

1. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются в пределах предусмотренных настоящим Законом бюджетных ассигнований главным распорядителям средств областного бюджета, осуществляющим функции в соответствующей сфере деятельности, в порядках, утверждаемых администрацией Костромской области, в случаях осуществления расходов на:

1) возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам, полученным в региональных кредитных организациях с 1 января 2016 года;

2) возмещение части затрат предприятиям, организациям, индивидуальным предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам на 1 килограмм молока и молочных продуктов (в пересчете на молоко), связанных с глубокой переработкой произведенного на территории Костромской области молока и поставкой молока и молочных продуктов в учреждения социальной сферы;

3) возмещение части затрат на приобретение репродукционных семян многолетних трав;

4) возмещение части затрат на приобретение миниклубней семенного картофеля, произведенного на территории Костромской области;

5) возмещение части затрат на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления продуктивности;

6) возмещение части затрат всем категориям хозяйств, включая личные подсобные хозяйства, занимающимся содержанием и разведением свиней, по переводу хозяйств на альтернативные виды животноводства;

7) возмещение части затрат на приобретение и создание страхового фонда (запаса) семян сельскохозяйственных культур на территории Костромской области;

8) оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства;

9) возмещение части затрат на производство и приобретение элитных семян;

10) возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями;

11) возмещение части затрат на приобретение семени племенных быков;

12) возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе;

13) возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования;

14) возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе по договорам финансовой аренды (лизинга);

15) возмещение части затрат по выполнению мероприятий по мелиорации земель сельскохозяйственного назначения;

16) возмещение части затрат организациям, индивидуальным предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам на участие в выставках и (или) ярмарках;

17) возмещение части затрат на дополнительное профессиональное образование кадров массовых профессий, руководителей и специалистов организаций, входящих в состав агропромышленного комплекса Костромской области, глав крестьянских (фермерских) хозяйств, членов крестьянских (фермерских) хозяйств, работников, принятых на работу в крестьянские (фермерские) хозяйства;

18) возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных (кроме приобретенного по импорту) по ставке на 1 голову;

19) возмещение части затрат на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных по ставке на 1 условную голову;

20) возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по реализации природного газа населению на территории Костромской области по регулируемым ценам;

21) возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по реализации сжиженного газа населению Костромской области для бытовых нужд по регулируемым ценам;

22) возмещение части затрат по созданию специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов и оплате труда инвалидов, трудоустроенных на созданные специальные рабочие места;

23) возмещение части затрат по оплате труда инвалидов, трудоустроенных на созданные дополнительные рабочие места;

24) возмещение части затрат по оплате труда инвалидов;

25) возмещение затрат, связанных с приобретением путевок для детей (за исключением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей Костромской области;

26) возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным юридическими лицами на реализацию на территории Костромской области инвестиционных проектов в сфере социального обслуживания;

27) возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере образования и воспитания детей в частных общеобразовательных организациях;

28) возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере образования и воспитания детей в частных дошкольных образовательных организациях;

29) возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по реализации образовательных программ среднего профессионального образования в частных профессиональных образовательных организациях;

30) возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по организации питания отдельных категорий обучающихся частных общеобразовательных организаций.

2. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, являющимся поставщиками социальных услуг и включенным в реестр поставщиков социальных услуг, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа), на возмещение затрат при получении у них гражданином социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг, предоставляются в пределах предусмотренных настоящим Законом бюджетных ассигнований департаменту по труду и социальной защите населения Костромской области в порядке, утверждаемом администрацией Костромской области.

3. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям предоставляются в пределах предусмотренных настоящим Законом бюджетных ассигнований департаменту транспорта и дорожного хозяйства Костромской области в порядке, утверждаемом администрацией Костромской области, в случаях осуществления расходов на отдельные мероприятия в области воздушного транспорта, водного транспорта, автомобильного транспорта, железнодорожного транспорта, включая возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа в пригородном и межмуниципальном сообщении по регулируемым тарифам и предоставлением льгот по проезду отдельным категориям граждан:

учащимся и воспитанникам общеобразовательных организаций, студентам очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования на железнодорожном транспорте общего пользования в пригородном сообщении;

оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации, - на автомобильном транспорте общего пользования в городском и пригородном сообщении, а также водном транспорте общего пользования в пригородном сообщении в период с 1 мая по 30 сентября;

оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Костромской области, - на автомобильном транспорте общего пользования в городском и пригородном сообщении, а также водном и железнодорожном транспорте общего пользования в пригородном сообщении в период с 1 мая по 30 сентября;

достигших возраста, дающего право на получение страховой пенсии по старости в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях", оказание мер социальной поддержки которым не относится к ведению Российской Федерации и Костромской области, - на автомобильном, водном и железнодорожном транспорте общего пользования в пригородном сообщении в период с 1 мая по 30 сентября;

больных хронической почечной недостаточностью терминальной стадии - на автомобильном транспорте общего пользования в межмуниципальном и пригородном сообщении.

4. Установить, что субсидии ветеранским организациям Костромского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с поддержкой ветеранского движения и участием ветеранов в патриотическом воспитании молодежи, предоставляются в пределах предусмотренных настоящим Законом бюджетных ассигнований департаменту по труду и социальной защите населения Костромской области в порядке, утверждаемом администрацией Костромской области.

5. Установить, что субсидии общественным объединениям, оказывающим услуги по социальной защите и реабилитации инвалидов в Костромской области, предоставляются в пределах предусмотренных настоящим Законом бюджетных ассигнований администрации Костромской области в порядке, утверждаемом администрацией Костромской области.

6. Установить, что субсидии молодежным и детским общественным объединениям на реализацию социально значимых проектов и программ в Костромской области в сфере государственной молодежной политики предоставляются в пределах предусмотренных настоящим Законом бюджетных ассигнований комитету по делам молодежи Костромской области в порядке, утверждаемом администрацией Костромской области.

7. Установить, что субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям предоставляются в пределах предусмотренных настоящим Законом бюджетных ассигнований администрации Костромской области в порядках, утверждаемых администрацией Костромской области, в целях финансового обеспечения затрат, связанных с:

1) реализацией социально значимых проектов и программ в Костромской области;

2) проведение мероприятий по гармонизации межэтнических, межконфессиональных отношений и этнокультурному развитию народов в Костромской области;

3) оказание услуг по развитию инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в Костромской области;

4) оказание услуг по развитию этнокультурной инфраструктуры, в том числе домов дружбы в Костромской области.

8. Установить, что субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере профессионального хореографического искусства (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), предоставляются в пределах предусмотренных настоящим Законом бюджетных ассигнований департаменту культуры Костромской области в порядке, утверждаемом администрацией Костромской области.

9. Установить, что субсидии некоммерческим организациям, оказывающим услуги по содействию развитию местного самоуправления, предоставляются в пределах предусмотренных настоящим Законом бюджетных ассигнований администрации Костромской области в порядке, утверждаемом администрацией Костромской области.

10. Установить, что субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере воспитания и развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), предоставляются в пределах предусмотренных настоящим Законом бюджетных ассигнований департаменту по труду и социальной защите населения Костромской области в порядке, утверждаемом администрацией Костромской области.

11. Установить, что субсидии некоммерческим организациям, оказывающим услуги по социальной реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), предоставляются в пределах предусмотренных настоящим Законом бюджетных ассигнований департаменту по труду и социальной защите населения Костромской области в порядке, утверждаемом администрацией Костромской области.

12. Установить, что субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), на развитие физической культуры и спорта на территории Костромской области предоставляются в пределах предусмотренных настоящим Законом бюджетных ассигнований комитету по физической культуре и спорту Костромской области в порядке, утверждаемом администрацией Костромской области.

13. Установить, что субсидии некоммерческим организациям в целях финансового обеспечения затрат по осуществлению предусмотренной учредительными документами деятельности по обеспечению проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области, предоставляются в пределах предусмотренных настоящим Законом бюджетных ассигнований департаменту строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области в порядке, утверждаемом администрацией Костромской области.

14. Установить, что субсидии некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат в связи с модернизацией или заменой лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонтом лифтовых шахт в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области, предоставляются в пределах предусмотренных настоящим Законом бюджетных ассигнований департаменту строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области в порядке, утверждаемом администрацией Костромской области.

15. Установить, что гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые на конкурсной основе, юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в соответствии с решениями губернатора Костромской области, администрации Костромской области предоставляются в порядках, утверждаемых администрацией Костромской области, в пределах предусмотренных настоящим Законом бюджетных ассигнований:

1) департаменту агропромышленного комплекса Костромской области на:

строительство и (или) реконструкцию объектов агропромышленного комплекса;

поддержку начинающих фермеров;

развитие семейных животноводческих ферм;

развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов;

создание, и (или) строительство, и (или) реконструкцию, и (или) модернизацию основных фондов организаций агропромышленного комплекса на территории северо-восточных районов Костромской области;

2) департаменту экономического развития Костромской области на развитие материально-технической базы объектов сельского туризма.

Статья 17. Областная адресная инвестиционная программа

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований на реализацию областной адресной инвестиционной программы на 2019 год в общей сумме 779 445,4 тыс. рублей согласно приложению 14 к настоящему Закону, в том числе:

1) на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Костромской области в сумме 42 000,0 тыс. рублей с распределением по объектам строительства и реконструкции согласно разделу 1 приложения 14 к настоящему Закону;

2) в форме субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, в сумме 737 455,4 тыс. рублей с распределением по объектам строительства и реконструкции согласно разделу 2 приложения 14 к настоящему Закону.

2. Утвердить объем бюджетных ассигнований на реализацию областной адресной инвестиционной программы на 2020 год в сумме 510 290,4 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 116 404,5 тыс. рублей согласно приложению 15 к настоящему Закону в том числе:

1) на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Костромской области на 2020 год в сумме 100 000,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 116 404,5 тыс. рублей согласно разделу 1 приложения 15 к настоящему Закону;

2) в форме субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, на 2020 год в сумме 410 290,4 тыс. рублей с распределением по объектам строительства и реконструкции согласно разделу 2 приложения 15 к настоящему Закону.

3. Установить, что бюджетные ассигнования, предусмотренные в областной адресной инвестиционной программе, утверждаются в составе ведомственной структуры расходов областного бюджета.

Статья 18. Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, на 2019 год согласно приложению 16 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 17 к настоящему Закону.

Статья 19. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований

1. Утвердить:

1) объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований, на 2019 год в сумме 8 838 391,0 тыс. рублей согласно приложению 18 к настоящему Закону;

2) распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований, на 2019 год согласно приложению 19 к настоящему Закону.

2. Утвердить:

1) объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований, на 2020 год в сумме 8 186 169,1 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 8 003 061,1 тыс. рублей согласно приложению 20 к настоящему Закону;

2) распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований, на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 21 к настоящему Закону.

Статья 20. Критерии выравнивания финансовых возможностей поселений и расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)

1. Утвердить критерии выравнивания финансовых возможностей:

1) городских поселений (включая городские округа) по осуществлению органами местного самоуправления городских поселений и городских округов полномочий по решению вопросов местного значения на 2019 год -0,2612, на 2020 год - 0,2721, на 2021 год - 0,2860;

2) сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления сельских поселений полномочий по решению вопросов местного значения на 2019 год - 0,4599, на 2020 год - 0,4793, на 2021 год - 0,4744.

2. Утвердить критерии выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2019 год - 1,264120, на 2020 год - 1,264370, на 2021 год - 1,265130.

Статья 21. Предоставление бюджетных кредитов бюджетам муниципальных районов (городских округов)

1. Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов бюджетные кредиты бюджетам муниципальных районов (городских округов) предоставляются из областного бюджета на срок до трех лет для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов, осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, строительства (реконструкции), капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов, и на срок, не выходящий за пределы финансового года, для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов.

2. Установить плату за пользование указанными в части 1 настоящей статьи бюджетными кредитами:

1) для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов, для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов - в размере одной четвертой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день заключения договора о предоставлении бюджетного кредита;

2) для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, - в размере 0 процентов;

3) для строительства (реконструкции), капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов, - в размере одной третьей ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день заключения договора о предоставлении бюджетного кредита.

3. Предоставление, использование и возврат муниципальными районами (городскими округами) указанных в части 1 настоящей статьи бюджетных кредитов, полученных из областного бюджета, осуществляются в порядке, установленном администрацией Костромской области.

4. Предоставление бюджетных кредитов муниципальным районам (городским округам) осуществляется без предоставления ими обеспечения исполнения своих обязательств по возврату указанных кредитов, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных договором о предоставлении бюджетного кредита.

5. Установить объем бюджетных ассигнований для предоставления бюджетных кредитов бюджетам муниципальных районов (городских округов) из областного бюджета, в том числе на срок, выходящий за пределы финансового года, в 2019 году в сумме 100 000,0 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 100 000,0 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 100 000,0 тыс. рублей.

Статья 22. Заключение мировых соглашений

Финансовый орган Костромской области вправе в порядке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о судопроизводстве, об исполнительном производстве, принимать решения о заключении с муниципальными образованиями мировых соглашений, предусматривающих урегулирование задолженности муниципальных образований по бюджетным кредитам, выданным из областного бюджета местным бюджетам, путем предоставления рассрочки по исполнению основного обязательства, процентов и пеней до 1 января 2023 года с ежемесячной уплатой равными долями.

Статья 23. Реструктуризация отдельных видов задолженности перед областным бюджетом

Реструктуризация задолженности юридических лиц перед областным бюджетом по средствам, предоставленным на формирование регионального фонда зерна, включая списание задолженности, не имеющей источников погашения, проводится в 2019 году в порядке, устанавливаемом администрацией Костромской области.

Статья 24. Государственный долг Костромской области и государственные внутренние заимствования Костромской области

1. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Костромской области:

1) по состоянию на 1 января 2020 года в сумме 21 421 092,6 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Костромской области в сумме 0 рублей;

2) по состоянию на 1 января 2021 года в сумме 18 609 697,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Костромской области в сумме 0 рублей;

3) по состоянию на 1 января 2022 года в сумме 19 824 169,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Костромской области в сумме 0 рублей.

2. Установить предельный объем государственного долга Костромской области на 2019 год в сумме 23 203 899,6 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 18 609 697,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 19 824 169,0 тыс. рублей.

3. Установить объем расходов на обслуживание государственного долга Костромской области в 2019 году в сумме 793 938,5 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 670 114,5 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 650 521,7 тыс. рублей, в том числе на уплату процентов за рассрочку по дополнительному соглашению от 30 апреля 2015 года №3 к Соглашению от 22 августа 2011 года №01-01-06/06-250 о предоставлении бюджету Костромской области из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) в 2019 году в сумме 78,7 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 78,7 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 78,7 тыс. рублей.

4. Установить объем средств, направляемых на погашение реструктурированной задолженности Костромской области перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам и уплату процентов за рассрочку в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2017 года № 1531 "О проведении в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам":

1) по дополнительному соглашению № 1 от 27 декабря 2017 года к Соглашению от 25 ноября 2015 года № 01-01-06/06-220 о предоставлении бюджету Костромской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Костромской области:

в 2019 году - 15 418,2 тыс. рублей, в том числе реструктурированная задолженность - 15 132,0 тыс. рублей, проценты за рассрочку - 286,2 тыс. рублей;

в 2020 году - 30 533,8 тыс. рублей, в том числе реструктурированная задолженность - 30 264,0 тыс. рублей, проценты за рассрочку - 269,8 тыс. рублей;

в 2021 году - 60 765,0 тыс. рублей, в том числе реструктурированная задолженность - 60 528,0 тыс. рублей, проценты за рассрочку - 237,0 тыс. рублей;

2) по дополнительному соглашению № 1 от 27 декабря 2017 года к Соглашению от 13 ноября 2017 года № 01-01-06/06-270 о предоставлении бюджету Костромской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Костромской области:

в 2019 году - 267 630,3 тыс. рублей, в том числе реструктурированная задолженность - 262 662,7 тыс. рублей, проценты за рассрочку - 4 967,6 тыс. рублей;

в 2020 году - 530 008,8 тыс. рублей, в том числе реструктурированная задолженность - 525 325,4 тыс. рублей, проценты за рассрочку - 4 683,4 тыс. рублей;

в 2021 году - 1 054 764,2 тыс. рублей, в том числе реструктурированная задолженность - 1 050 650,8 тыс. рублей, проценты за рассрочку - 4 113,4 тыс. рублей;

3) по дополнительному соглашению № 1 от 27 декабря 2017 года к Соглашению от 13 ноября 2017 года № 01-01-06/06-271 о предоставлении бюджету Костромской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Костромской области:

в 2019 году - 87 321,0 тыс. рублей, в том числе реструктурированная задолженность - 85 700,2 тыс. рублей, проценты за рассрочку - 1 620,8 тыс. рублей;

в 2020 году - 172 928,5 тыс. рублей, в том числе реструктурированная задолженность - 171 400,4 тыс. рублей, проценты за рассрочку - 1 528,1 тыс. рублей;

в 2021 году - 344 142,9 тыс. рублей, в том числе реструктурированная задолженность - 342 800,8 тыс. рублей, проценты за рассрочку - 1 342,1 тыс. рублей;

4) по дополнительному соглашению № 1 от 27 декабря 2017 года к Соглашению от 26 декабря 2017 года № 01-01-06/06-401 о предоставлении бюджету Костромской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Костромской области:

в 2019 году - 261 410,9 тыс. рублей, в том числе реструктурированная задолженность - 256 558,8 тыс. рублей, проценты за рассрочку - 4 852,1 тыс. рублей;

в 2020 году - 517 692,2 тыс. рублей, в том числе реструктурированная задолженность - 513 117,6 тыс. рублей, проценты за рассрочку - 4 574,6 тыс. рублей;

в 2021 году - 1 030 253,0 тыс. рублей, в том числе реструктурированная задолженность - 1 026 235,2 тыс. рублей, проценты за рассрочку - 4 017,8 тыс. рублей.

5. Установить, что в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов государственные гарантии Костромской области не предоставляются.

6. Утвердить:

1) программу государственных внутренних заимствований Костромской области на 2019 год согласно приложению 22 к настоящему Закону и программу государственных внутренних заимствований Костромской области на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 23 к настоящему Закону;

2) источники финансирования дефицита областного бюджета на 2019 год согласно приложению 24 к настоящему Закону и источники финансирования дефицита областного бюджета на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 25 к настоящему Закону.

6. Предоставить право финансовому органу Костромской области от имени Костромской области осуществлять привлечение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации.

Статья 25. Особенности исполнения областного бюджета в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов

1. Установить, что получатели средств областного бюджета при заключении договоров (государственных контрактов) на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), подлежащих оплате за счет средств областного бюджета, вправе предусматривать авансовые платежи:

1) в размере до 100 процентов включительно суммы договора (контракта) - по договорам (контрактам) о предоставлении услуг связи, о подписке на печатные (электронные) издания и об их приобретении, о приобретении горюче-смазочных материалов, путевок на санаторно-курортное лечение, путевок на организацию отдыха и оздоровления детей, об обучении на курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовке, по организационным взносам за участие в семинарах, форумах и соревнованиях, по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, по договорам о поставке газетной бумаги для периодических печатных изданий, учрежденных органами исполнительной и законодательной власти, по договорам, подлежащим оплате за счет резервного фонда администрации Костромской области, по договорам об оказании услуг общественными объединениями, по договорам на оказание услуг на рынке ценных бумаг, о приобретении билетов на железнодорожный и воздушный транспорт;

2) в размере до 30 процентов включительно суммы договора (контракта), если иное не предусмотрено действующим законодательством, - по остальным договорам (контрактам).

2. Предоставить право финансовому органу Костромской области устанавливать сроки доведения лимитов бюджетных обязательств на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов до главных распорядителей средств областного бюджета.

3. Установить, что в 2019 году Управлению Федерального казначейства по Костромской области могут быть переданы на основании решений главных распорядителей средств областного бюджета полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местному бюджету в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются такие межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

4. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения в 2019 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета является распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 10 настоящего Закона бюджетных ассигнований, предусмотренных:

1) по подразделу "Резервные фонды" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов в 2019 году в объеме 20 000,0 тыс. рублей на финансовое обеспечение непредвиденных расходов;

2) по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов в 2019 году в объеме 84 683,0 тыс. рублей на выполнение обязательств по судебным актам по искам к Костромской области, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Губернатор Костромской области С.Ситников

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